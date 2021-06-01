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В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн
В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн - РИА Новости, 01.06.2021
В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:33
2021-06-01T21:33
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Таким образом, уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется статьей 189.1. "Особенности допроса посредством видеоконференцсвязи".Как отмечается в проекте ФЗ, дознаватель может допросить потерпевшего по видеосвязи при невозможности личного участия допрашиваемого, при нахождении допрашиваемого за пределами места проведения расследования, а также при наличии оснований, при которых допрос должен быть произведен именно следователем или дознавателем, осуществляющим расследование уголовного дела, а не должностным лицом органа дознания или следователем по месту нахождения допрашиваемого лица."Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела", - подчеркивается в пояснительной записке.
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россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн

21:33 01.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Таким образом, уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется статьей 189.1. "Особенности допроса посредством видеоконференцсвязи".

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставив следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференцсвязи", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в проекте ФЗ, дознаватель может допросить потерпевшего по видеосвязи при невозможности личного участия допрашиваемого, при нахождении допрашиваемого за пределами места проведения расследования, а также при наличии оснований, при которых допрос должен быть произведен именно следователем или дознавателем, осуществляющим расследование уголовного дела, а не должностным лицом органа дознания или следователем по месту нахождения допрашиваемого лица.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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"Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела", - подчеркивается в пояснительной записке.
 
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