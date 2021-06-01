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В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн

В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн - РИА Новости, 01.06.2021

В Госдуму внесли проект, позволяющий допрашивать свидетелей онлайн

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:33

2021-06-01T21:33

2021-06-01T21:33

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователям право допрашивать потерпевших, свидетелей и экспертов по уголовным делам онлайн, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Таким образом, уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется статьей 189.1. "Особенности допроса посредством видеоконференцсвязи".Как отмечается в проекте ФЗ, дознаватель может допросить потерпевшего по видеосвязи при невозможности личного участия допрашиваемого, при нахождении допрашиваемого за пределами места проведения расследования, а также при наличии оснований, при которых допрос должен быть произведен именно следователем или дознавателем, осуществляющим расследование уголовного дела, а не должностным лицом органа дознания или следователем по месту нахождения допрашиваемого лица."Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела", - подчеркивается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210601/dannye-1735156122.html

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