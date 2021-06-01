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Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар - РИА Новости, 01.06.2021
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:47
2021-06-01T16:47
2021-06-01T17:32
юань
динамика курсов валют
китай
сша
доллар
в мире
экономика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле.В частности, он обратил внимание на официальную цифровую валюту Китая: она, согласно прогнозу предпринимателя, окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог."Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — добавил Далио.Так, по его мнению, в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления юаня, но и вследствие внутренних проблем — в частности, из-за растущего уровня закредитованности американцев.
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юань, динамика курсов валют, китай, сша, доллар, в мире, экономика