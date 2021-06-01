Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар - РИА Новости, 01.06.2021
Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар
Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:47
2021-06-01T17:32
юань
динамика курсов валют
китай
сша
доллар
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572482386_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_9dc8cb86f1e72ddbe477a466e0bbae42.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле.В частности, он обратил внимание на официальную цифровую валюту Китая: она, согласно прогнозу предпринимателя, окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог."Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — добавил Далио.Так, по его мнению, в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления юаня, но и вследствие внутренних проблем — в частности, из-за растущего уровня закредитованности американцев.
https://ria.ru/20210515/dollar-1732404520.html
https://ria.ru/20210531/valyuta-1734855569.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572482386_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_0e734b2d2d8636e63eb2030dff04b745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юань, динамика курсов валют, китай, сша, доллар, в мире, экономика

Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

16:47 01.06.2021 (обновлено: 17:32 01.06.2021)
 
© AP Photo / Kin CheungМужчина в торговом центре Гонконга
Мужчина в торговом центре Гонконга - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле.
В частности, он обратил внимание на официальную цифровую валюту Китая: она, согласно прогнозу предпринимателя, окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 02:12
Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
"Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — добавил Далио.
Так, по его мнению, в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления юаня, но и вследствие внутренних проблем — в частности, из-за растущего уровня закредитованности американцев.
Мировой рынок валют - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 02:17
Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
 
юаньДинамика курсов валютКитайСШАДолларВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Раскрыты личности, знающие о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Лента новостейМолния