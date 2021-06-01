https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html

Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар - РИА Новости, 01.06.2021

Американский миллиардер назвал валюту, которая заменит доллар

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:47

2021-06-01T16:47

2021-06-01T17:32

юань

динамика курсов валют

китай

сша

доллар

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572482386_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_9dc8cb86f1e72ddbe477a466e0bbae42.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в беседе с телеканалом CNBC допустил, что китайский юань станет одной из наиболее используемых валют в мировой торговле.В частности, он обратил внимание на официальную цифровую валюту Китая: она, согласно прогнозу предпринимателя, окажется более жизнеспособной, чем ее американский аналог."Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой", — добавил Далио.Так, по его мнению, в США экономика может оказаться под ударом не только из-за укрепления юаня, но и вследствие внутренних проблем — в частности, из-за растущего уровня закредитованности американцев.

https://ria.ru/20210515/dollar-1732404520.html

https://ria.ru/20210531/valyuta-1734855569.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юань, динамика курсов валют, китай, сша, доллар, в мире, экономика