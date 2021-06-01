https://ria.ru/20210601/disleksiya-1735136707.html

Идеальный город будущего: в России стартует конкурс для детей с дислексией

Идеальный город будущего: в России стартует конкурс для детей с дислексией - РИА Новости, 01.06.2021

Идеальный город будущего: в России стартует конкурс для детей с дислексией

"Идеальный город будущего": 5 июня стартует прием заявок на участие во всероссийском детском конкурсе с таким названием для детей с дислексией, который... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:34

2021-06-01T17:34

2021-06-01T17:34

здоровье - общество

дети

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Идеальный город будущего": 5 июня стартует прием заявок на участие во всероссийском детском конкурсе с таким названием для детей с дислексией, который продлится до 15 августа; осенью работы победителей можно будет увидеть в Пушкинском музее, Эрмитаже и Московском музее современного искусства.В День защиты детей на площадке МИА "Россия сегодня" состоялась онлайн-пресс-конференция, посвященная конкурсу, который призван привлечь внимание общества к проблеме дислексии."Порядка 80 лет международные ассоциации собирают научные конференции по теме школьной неуспешности. Особое внимание уделяется таким простым навыкам, как чтение, письмо и счет. Казалось бы, ничего сложного, но у некоторых детей вызывает проблемы. Родители возмущаются, считают, что ребенок лоботряс и разгильдяй, а на самом деле это дислексия. Детей с такой проблемой – 25% в мире. Только тех, у кого трудности с чтением, 10-11% на планете. Это те самые ребята, которые не успевают в школе, хотя дома могут честно учить уроки", - рассказала основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией (дислексия.рф) и Центра диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении Мария Пиотровская.По ее словам, идея создать ассоциацию пришла к ней пять лет назад. "Первое, что мы сделали, это провели исследование. Цифры были удручающие: 65% вообще не слышали о такой проблеме", - сказала Пиотровская.Она отметила, что специфические проблемы с овладением навыками чтения, письма и счета, не свидетельствуют о психическом заболевании. Напротив, такая особенность часто сочетается с образным мышлением, высоким уровнем интеллекта и способностью к нестандартным решениям.Пиотровская напомнила, что история знает множество всемирно известных изобретателей, ученых, художников, музыкантов и писателей, которые испытывали трудности, связанные с тем, что сегодня определяется как дислексия. Среди них – Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Андерсен, Бетховен, Пикассо. Задача ассоциации – помочь родителям и учителям распознать данную особенность детей, а самим детям – развить в себе компенсаторные творческие способности и не испытывать стресса, психологических проблем в связи с проявлениями дислексии. "Когда мы начинали, в интернете было порядка 5-10 запросов на русском языке о дислексии. Сегодня запросов много и аудитория огромна. Благодаря нашим партнерам, в онлайн-режиме можно пройти два вида зум-консультаций, записаться на диагностику. Родители могут пройти онлайн-курс по данной тематике. За пять лет разработано огромное количество методических материалов – при поддержке и участии Минпросвещения. Проводятся бесплатные вебинары, международная Неделя осведомленности о дислексии в Эрмитаже, научно-практическая конференция – совместно с Минпросвещения и Минобразования, множество мастер-классов. И, если поначалу важно было дать информацию родителям и учителям, то сейчас мы больше нацелены на детей. Мы хотим, чтобы они и их одноклассники знали, что есть такая особенность", - поделилась Пиотровская.По ее мнению, детям с разновидностями дислексии (дисграфией, дискалькулией) нужна комфортная площадка, которая поможет повысить их самооценку и реализовать творческие способности. Идею поддержало музейное сообщество (Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина, Московский музей современного искусства) и партнеры, в частности, благотворительные фонды "Анастасия", "Вклад в будущее" Сбербанка и международная компания ANT Development.Всероссийский конкурс "Идеальный город будущего" предлагает детям с дислексией в возрасте от пяти до 17 лет присылать свои художественные работы (любое творческое решение) и рассказы о своем опыте преодоления проблем, связанных с дислексией, сложностями в общении со сверстниками или учителями (в формате видеозаписи или в письменном виде) на адрес konkurs@dyslexiarf.com. Заявок ждут с 5 июня по 15 августа. Оценивать работы будут в двух возрастных группах – младшей и старшей.

https://ria.ru/20210601/deti-1734909695.html

https://ria.ru/20210601/zaschitniki-1735075063.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дети, общество