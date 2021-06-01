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Лавров заявил о готовности возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО
Лавров заявил о готовности возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 01.06.2021
Лавров заявил о готовности возобновить диалог в рамках Совета Россия-НАТО
Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:43
2021-06-01T16:43
2021-06-01T17:16
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность совета "Россия-НАТО", мы говорим: "Да, мы готовы". Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции.Двух лет было достаточно, чтобы НАТО осознала предложения Москвы по военной линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращения к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены НАТО и Российская Федерация – мы готовы это обсуждать всегда. И, повторю еще раз, наши конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе. Мы очень рассчитываем, что двух лет было достаточно для того, чтобы их осознать, но согласие на наши предложения реально на практике обеспечит уже небольшую, но все-таки конкретную деэскалацию обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран БРИКС.Ранее Лавров говорил, что в НАТО уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса.Москва не видит "добавленной стоимости" в обсуждении Украины в рамках совета Россия-НАТО, это не та тема, добавил Сергей Лавров."Когда нас приглашают в совет Россия-НАТО, чтобы обсуждать Украину, мы это знаем, мы это слышали, мы не видим ничего нового, никакой "добавленной стоимости" от такого рода дискуссий, и все, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон",- сказал Лавров журналистам по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции."И приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз услышать голословные обвинения в невыполнении минских договоренностей и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории - и от русского языка, и от русского образования, от русскоязычных средств массовой информации, и любых оппозиционных сил, и когда нам говорят, что это светоч демократии, мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства - это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса", - заключил министр.При этом, по его словам, Россия всегда готова обсуждать задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращение к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены России и члены НАТО.
https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html
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украина, брикс, сергей лавров, россия, совет россия-нато, нато, в мире
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Москва
готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
, начать диалог должны военные, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
"Когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность совета "Россия-НАТО", мы говорим: "Да, мы готовы". Пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС
в формате видеоконференции.
Двух лет было достаточно, чтобы НАТО осознала предложения Москвы по военной линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращения к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены НАТО и Российская Федерация – мы готовы это обсуждать всегда. И, повторю еще раз, наши конкретные предложения находятся на рассмотрении в Брюсселе. Мы очень рассчитываем, что двух лет было достаточно для того, чтобы их осознать, но согласие на наши предложения реально на практике обеспечит уже небольшую, но все-таки конкретную деэскалацию обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел стран БРИКС.
Ранее Лавров говорил, что в НАТО уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии нашего генерального штаба Вооруженных сил. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия-НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса.
Москва не видит "добавленной стоимости" в обсуждении Украины в рамках совета Россия-НАТО, это не та тема, добавил Сергей Лавров.
"Когда нас приглашают в совет Россия-НАТО, чтобы обсуждать Украину, мы это знаем, мы это слышали, мы не видим ничего нового, никакой "добавленной стоимости" от такого рода дискуссий, и все, что нам говорили раньше в такого рода форматах, просто повторяет публичные заявления, которые наши натовские коллеги произносят ежедневно в микрофон",- сказал Лавров журналистам по итогам СМИД БРИКС в формате видеоконференции.
"И приезжать в Брюссель, чтобы в очередной раз услышать голословные обвинения в невыполнении минских договоренностей и чтобы слышать, как натовцы защищают курс украинского руководства на зачистку своей территории - и от русского языка, и от русского образования, от русскоязычных средств массовой информации, и любых оппозиционных сил, и когда нам говорят, что это светоч демократии, мы должны всячески поддерживать такую политику украинского руководства - это не та тема, которую мы готовы обсуждать с членами Североатлантического альянса", - заключил министр.
При этом, по его словам, Россия всегда готова обсуждать задачи военной деэскалации на линии соприкосновения, возвращение к тем принципам, под которыми подписались на высшем уровне члены России и члены НАТО.