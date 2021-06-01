https://ria.ru/20210601/diabet-1735154116.html

Врач рассказал, как определить развитие диабета по коже на руке

Врач рассказал, как определить развитие диабета по коже на руке - РИА Новости, 01.06.2021

Врач рассказал, как определить развитие диабета по коже на руке

Диабет может вызывать дефекты кожи на руках, поэтому можно самостоятельно визуально определить страдаете ли вы от повышенного уровня сахара в крови. Об этом... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:15

2021-06-01T19:15

2021-06-01T19:57

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Диабет может вызывать дефекты кожи на руках, поэтому можно самостоятельно визуально определить страдаете ли вы от повышенного уровня сахара в крови. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологии. По словам медиков, характерные проявления на руках возникают как в состоянии преддиабета, так и у людей, уже столкнувшихся с заболеванием. Кожа на тыльной стороне ладоней ощущается "стянутой" и выглядит "словно из воска". При этом больному тяжело сгибать пальцы. Специалисты отметили, что при запущенном варианте болезни, если ее течение не отслеживалось на протяжении нескольких лет, или пациент не знал о повышенном сахаре в крови, может возникнуть ощущение "камешков" в кончиках пальцев. "Огрубевшие, уплотненные и опухшие участки на коже могут распространиться по телу, появляясь на руках и на предплечьях", — объяснили дерматологи.По их мнению, пораженная кожа будет на ощупь похожа на апельсиновую корку. О проблемах с сахаром в крове может также сигнализировать появление небольших твердых шишек на коже, похожих на прыщи, которые по мере прогрессирования заболевания могут превратиться в желтые, красноватые или коричневые участки опухшей и твердой кожи, добавили врачи.

https://ria.ru/20210526/dieta-1734227033.html

https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html

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здоровье, общество, в мире