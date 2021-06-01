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Шоубиз
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Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей
Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2021
Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей
В этот вторник во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Не остались в стороне и российские знаменитости, которые разместили на своих страницах в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:31
2021-06-01T17:31
оксана самойлова
александр ревва
иосиф пригожин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В этот вторник во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Не остались в стороне и российские знаменитости, которые разместили на своих страницах в Instagram праздничные посты. Кто и что пожелал — в подборке РИА Новости. Иосиф ПригожинЛариса ГузееваЗараМаксим ГалкинАлександр РевваНюшаСтас МихайловОксана Самойлова
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оксана самойлова, александр ревва, иосиф пригожин, нюша шурочкина (анна шурочкина), максим галкин, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, международный день защиты детей

Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей

17:31 01.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза во время показа новой линейки Дома моды Yudashkin Kids в рамках 39-й "Недели моды в Москве. Сделано в России"
Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза во время показа новой линейки Дома моды Yudashkin Kids в рамках 39-й Недели моды в Москве. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В этот вторник во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Не остались в стороне и российские знаменитости, которые разместили на своих страницах в Instagram праздничные посты. Кто и что пожелал — в подборке РИА Новости.

Иосиф Пригожин

"С днем защиты детей и с первым днем лета! А мы уже с Селинкой живопись изучаем".

Лариса Гузеева

"Это вы меня учите, воспитываете, защищаете и возвращаете меня к себе. Это благодаря вам мне интересно, любопытно, стыдно, ответственно, ярко и весело. Это благодаря вам я еще мечтаю! Вы и есть моя жизнь. С праздником всех!"

Зара

"Чужих детей не бывает. Именно такие чувства у меня вызывает 1 июня – Международный день защиты детей. День, призванный еще раз напомнить каждому взрослому на планете, что мы должны быть в ответе, защищать, заботиться и быть опорой для маленького человека. Дети — это будущее. И от нас с вами зависит каким оно будет. С днем защиты детей, дорогие мои!"

Максим Галкин

"Одно из моих любимых видео, Лизе 3,5 года. С днем защиты детей вас всех, мои дорогие подписчики!"

Александр Ревва

"С днем защиты детей!"

Нюша

"Самый прекрасный — тот мир, где звучит громкий смех детей. Дорогие, поздравляю всех нас с днем защиты детей! Пусть наших малышей всегда ждет светлое, лучшее будущее".

Стас Михайлов

"Пусть все дети на Земле будут счастливы!"

Оксана Самойлова

"В день защиты детей я хочу сказать, что мы все самые лучшие мамы для своих деток. Даже когда устаем, даже когда ругаемся, злимся и сердимся, даже когда забыли про туфли на утренник для третьей дочки, даже когда лень косички заплетать и все твои бегают растрепанные, даже когда в два года твой малыш не читает на трех языках, как у кого-то из Instagram, даже когда тебя тошнит от всех этих детских развивашек, даже когда твои дети не идут в школу, просто потому что ты хочешь поспать в конце концов, даже когда бардак во всех комнатах и на ужин пельмени. Девочки, мы все самые лучшие мамы для своих малышей, просто потому что мы рядом и мы любим самой сильной любовью этого мира".
 
ШоубизОксана СамойловаАлександр РевваИосиф ПригожинНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)Максим ГалкинНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМеждународный день защиты детей
 
 
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