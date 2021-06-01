Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей

"В день защиты детей я хочу сказать, что мы все самые лучшие мамы для своих деток. Даже когда устаем, даже когда ругаемся, злимся и сердимся, даже когда забыли про туфли на утренник для третьей дочки, даже когда лень косички заплетать и все твои бегают растрепанные, даже когда в два года твой малыш не читает на трех языках, как у кого-то из Instagram, даже когда тебя тошнит от всех этих детских развивашек, даже когда твои дети не идут в школу, просто потому что ты хочешь поспать в конце концов, даже когда бардак во всех комнатах и на ужин пельмени. Девочки, мы все самые лучшие мамы для своих малышей, просто потому что мы рядом и мы любим самой сильной любовью этого мира".