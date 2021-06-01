Редкие кадры и теплые слова: как знаменитости отметили день защиты детей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза во время показа новой линейки Дома моды Yudashkin Kids в рамках 39-й "Недели моды в Москве. Сделано в России"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В этот вторник во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Не остались в стороне и российские знаменитости, которые разместили на своих страницах в Instagram праздничные посты. Кто и что пожелал — в подборке РИА Новости.
Иосиф Пригожин
"С днем защиты детей и с первым днем лета! А мы уже с Селинкой живопись изучаем".
Лариса Гузеева
"Это вы меня учите, воспитываете, защищаете и возвращаете меня к себе. Это благодаря вам мне интересно, любопытно, стыдно, ответственно, ярко и весело. Это благодаря вам я еще мечтаю! Вы и есть моя жизнь. С праздником всех!"
Зара
"Чужих детей не бывает. Именно такие чувства у меня вызывает 1 июня – Международный день защиты детей. День, призванный еще раз напомнить каждому взрослому на планете, что мы должны быть в ответе, защищать, заботиться и быть опорой для маленького человека. Дети — это будущее. И от нас с вами зависит каким оно будет. С днем защиты детей, дорогие мои!"
Максим Галкин
"Одно из моих любимых видео, Лизе 3,5 года. С днем защиты детей вас всех, мои дорогие подписчики!"
Александр Ревва
"С днем защиты детей!"
Нюша
"Самый прекрасный — тот мир, где звучит громкий смех детей. Дорогие, поздравляю всех нас с днем защиты детей! Пусть наших малышей всегда ждет светлое, лучшее будущее".
Стас Михайлов
"Пусть все дети на Земле будут счастливы!"
Оксана Самойлова
"В день защиты детей я хочу сказать, что мы все самые лучшие мамы для своих деток. Даже когда устаем, даже когда ругаемся, злимся и сердимся, даже когда забыли про туфли на утренник для третьей дочки, даже когда лень косички заплетать и все твои бегают растрепанные, даже когда в два года твой малыш не читает на трех языках, как у кого-то из Instagram, даже когда тебя тошнит от всех этих детских развивашек, даже когда твои дети не идут в школу, просто потому что ты хочешь поспать в конце концов, даже когда бардак во всех комнатах и на ужин пельмени. Девочки, мы все самые лучшие мамы для своих малышей, просто потому что мы рядом и мы любим самой сильной любовью этого мира".