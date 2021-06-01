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СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете
СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете - РИА Новости, 01.06.2021
СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете
Следственный комитет России рекомендовал рассказать детям, чего нельзя делать в интернете, чтобы не стать жертвой преступления: публиковать личную информацию,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:19
2021-06-01T12:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет России рекомендовал рассказать детям, чего нельзя делать в интернете, чтобы не стать жертвой преступления: публиковать личную информацию, интимные фото, втягивать себя в провокационные переписки, соответствующее видео ведомство опубликовало в День защиты детей."Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. Ребенок должен понимать, что именно нельзя демонстрировать и пересылать в сети интернет: личная информация, определенные действия, снятые на видео, фотографии интимного характера. В любом случае, надо знать, как бы далеко ни зашла подобная переписка, подобное общение, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", - сказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева.По ее словам, аналогичным образом необходимо действовать, когда пытаются в интернете втянуть несовершеннолетнего или взрослого в травлю подростка, провоцируют на высказывания различных угроз, унижающих чье-либо достоинство, пытаются втянуть "в деструктивные игры, квесты или в движение"."Детей вовлекают путем использования таких подростковых характеристик, как максимализм, отсутствие инстинкта самосохранения, желание испытать что-то новое, показать себя. Грамотно воздействуя на такие точки, а также неправильно понятые чувства патриотизма и социальной несправедливости, молодых людей, детей втягивают в незаконные протестные акции", - пояснила Минаева.Есть и другие опасности в сети - это пропаганда движения зацеперов и руферов, заявили в СК.Минаева отметила, если несовершеннолетний попал под влияние таких организаций, это будет заметно по смене его имиджа и поведения.По информации СК, в 2019 году было зарегистрировано 848 преступлений, совершенных с помощью интернета в отношении несовершеннолетних. В 2020 году их число выросло на 50%. Потерпевшими признаны 1274 ребенка.
https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф)

СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете

12:19 01.06.2021
 
© Depositphotos / ZaraMuzafarovaДети за компьютером
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / ZaraMuzafarova
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет России рекомендовал рассказать детям, чего нельзя делать в интернете, чтобы не стать жертвой преступления: публиковать личную информацию, интимные фото, втягивать себя в провокационные переписки, соответствующее видео ведомство опубликовало в День защиты детей.
"Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. Ребенок должен понимать, что именно нельзя демонстрировать и пересылать в сети интернет: личная информация, определенные действия, снятые на видео, фотографии интимного характера. В любом случае, надо знать, как бы далеко ни зашла подобная переписка, подобное общение, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", - сказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева.
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По ее словам, аналогичным образом необходимо действовать, когда пытаются в интернете втянуть несовершеннолетнего или взрослого в травлю подростка, провоцируют на высказывания различных угроз, унижающих чье-либо достоинство, пытаются втянуть "в деструктивные игры, квесты или в движение".
"Детей вовлекают путем использования таких подростковых характеристик, как максимализм, отсутствие инстинкта самосохранения, желание испытать что-то новое, показать себя. Грамотно воздействуя на такие точки, а также неправильно понятые чувства патриотизма и социальной несправедливости, молодых людей, детей втягивают в незаконные протестные акции", - пояснила Минаева.
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Есть и другие опасности в сети - это пропаганда движения зацеперов и руферов, заявили в СК.
Минаева отметила, если несовершеннолетний попал под влияние таких организаций, это будет заметно по смене его имиджа и поведения.
По информации СК, в 2019 году было зарегистрировано 848 преступлений, совершенных с помощью интернета в отношении несовершеннолетних. В 2020 году их число выросло на 50%. Потерпевшими признаны 1274 ребенка.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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