https://ria.ru/20210601/deti-1735070209.html

СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете

СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете - РИА Новости, 01.06.2021

СК дал рекомендации, как обезопасить детей в интернете

Следственный комитет России рекомендовал рассказать детям, чего нельзя делать в интернете, чтобы не стать жертвой преступления: публиковать личную информацию,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:19

2021-06-01T12:19

2021-06-01T12:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_5ee43c7eb2e6065bbecbf891fd2567f0.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Следственный комитет России рекомендовал рассказать детям, чего нельзя делать в интернете, чтобы не стать жертвой преступления: публиковать личную информацию, интимные фото, втягивать себя в провокационные переписки, соответствующее видео ведомство опубликовало в День защиты детей."Ребенок должен понимать: во-первых, нельзя общаться в сети интернет с посторонними. Ребенок должен понимать, что именно нельзя демонстрировать и пересылать в сети интернет: личная информация, определенные действия, снятые на видео, фотографии интимного характера. В любом случае, надо знать, как бы далеко ни зашла подобная переписка, подобное общение, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", - сказала руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева.По ее словам, аналогичным образом необходимо действовать, когда пытаются в интернете втянуть несовершеннолетнего или взрослого в травлю подростка, провоцируют на высказывания различных угроз, унижающих чье-либо достоинство, пытаются втянуть "в деструктивные игры, квесты или в движение"."Детей вовлекают путем использования таких подростковых характеристик, как максимализм, отсутствие инстинкта самосохранения, желание испытать что-то новое, показать себя. Грамотно воздействуя на такие точки, а также неправильно понятые чувства патриотизма и социальной несправедливости, молодых людей, детей втягивают в незаконные протестные акции", - пояснила Минаева.Есть и другие опасности в сети - это пропаганда движения зацеперов и руферов, заявили в СК.Минаева отметила, если несовершеннолетний попал под влияние таких организаций, это будет заметно по смене его имиджа и поведения.По информации СК, в 2019 году было зарегистрировано 848 преступлений, совершенных с помощью интернета в отношении несовершеннолетних. В 2020 году их число выросло на 50%. Потерпевшими признаны 1274 ребенка.

https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html

https://ria.ru/20210419/zaderzhanie-1728914636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф)