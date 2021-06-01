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В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года

В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года - РИА Новости, 01.06.2021

В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года

Прокуроры за четыре месяца 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних в России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:16

2021-06-01T01:16

2021-06-01T01:16

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прокуроры за четыре месяца 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних в России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Уточняется, что особое внимание прокуроры уделяют своевременности и полноте оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, поскольку они не всегда могут самостоятельно отстаивать свои права.В ведомстве особо отмечают, что усилен надзор за безопасностью детей в образовательных организациях: в настоящее время прокуроры проверяют исполнение требований закона об обеспечении пропускного режима, установке систем экстренного оповещения, видеонаблюдения, специальном обучении сотрудников, осуществляющих их охрану.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия