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В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года
В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года - РИА Новости, 01.06.2021
В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года
Прокуроры за четыре месяца 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних в России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:16
2021-06-01T01:16
2021-06-01T01:16
россия
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происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прокуроры за четыре месяца 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних в России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Уточняется, что особое внимание прокуроры уделяют своевременности и полноте оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, поскольку они не всегда могут самостоятельно отстаивать свои права.В ведомстве особо отмечают, что усилен надзор за безопасностью детей в образовательных организациях: в настоящее время прокуроры проверяют исполнение требований закона об обеспечении пропускного режима, установке систем экстренного оповещения, видеонаблюдения, специальном обучении сотрудников, осуществляющих их охрану.
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Прокуроры за четыре месяца 2021 года пресекли почти 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних в России
, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
РФ.
"Прокурорские проверки охватывают все сферы жизнедеятельности несовершеннолетних. Результатом такой работы в 2020 году стало восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних, за 4 месяца этого года пресечено уже около 300 тысяч нарушений, в целях их устранения внесено свыше 145 тысяч актов реагирования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что особое внимание прокуроры уделяют своевременности и полноте оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, поскольку они не всегда могут самостоятельно отстаивать свои права.
В ведомстве особо отмечают, что усилен надзор за безопасностью детей в образовательных организациях: в настоящее время прокуроры проверяют исполнение требований закона об обеспечении пропускного режима, установке систем экстренного оповещения, видеонаблюдения, специальном обучении сотрудников, осуществляющих их охрану.