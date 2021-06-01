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Источник: со счета экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов
Источник: со счета экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов - РИА Новости, 01.06.2021
Источник: со счета экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин пожаловался в полицию на то, что с его счета в Сбербанке пропали 182 миллиона долларов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:21
2021-06-01T13:21
2021-06-01T16:01
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мвд татарстана
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сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин пожаловался в полицию на то, что с его счета в Сбербанке пропали 182 миллиона долларов, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, Шашурин заявил полицейским, что в прошлом году открыл в отделении на Волгоградском проспекте валютный счет. Теперь же ему заявили, что такого счета не существует. Полицейские начали проверку, добавил источник. Официальными комментариями МВД по этому поводу РИА Новости пока не располагает.В Сбербанке агентству сообщили, что пока не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранительным органам необходимое содействие.Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов, был заместителем председателя комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией.В феврале 2005 года его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор. В августе того же года суд признал Шашурина виновным по другому делу — о мошенничестве на 37 миллионов рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.
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россия, мвд татарстана, сбербанк россии, госдума рф, сша, происшествия
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Бывший депутат Госдумы
Сергей Шашурин пожаловался в полицию на то, что с его счета в Сбербанке
пропали 182 миллиона долларов, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, Шашурин заявил полицейским, что в прошлом году открыл в отделении на Волгоградском проспекте валютный счет. Теперь же ему заявили, что такого счета не существует.
Полицейские начали проверку, добавил источник. Официальными комментариями МВД по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
В Сбербанке агентству сообщили, что пока не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранительным органам необходимое содействие.
Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов, был заместителем председателя комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией.
В феврале 2005 года его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана
, но позже Верховный суд отменил этот приговор. В августе того же года суд признал Шашурина виновным по другому делу — о мошенничестве на 37 миллионов рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.