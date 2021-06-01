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Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело
Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело - РИА Новости, 01.06.2021
Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело
Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:27
2021-06-01T14:27
россия
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
великобритания
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных структурах Кубани.Кубанское управление СК РФ подтвердило факт возбуждения в Краснодаре дела в отношении "подозреваемого в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ" (статья 284.1 УК РФ), некоего 39-летнего жителя Санкт-Петербурга.Также подтверждено задержание подозреваемого в понедельник "при попытке скрыться … за пределами Российской Федерации" и обыск у него дома. Имя подследственного, однако, в релизе ведомства не указано.По данным СУСК, в августе 2020 года, подозреваемый, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку".При этом до этого фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что того задержали в петербургском аэропорту Пулково. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу. Позднее он сообщил и о возбуждении уголовного дела о работе в нежелательной организации, но эта информация на тот момент следствием не комментировалась.Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией*": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html
https://ria.ru/20210601/obysk-1735051000.html
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россия, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, происшествия

Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело

14:27 01.06.2021
 
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных структурах Кубани.

"Уголовное дело об участии в нежелательной организации возбудили в Краснодаре против экс-директора "Открытой России"* Пивоварова", - заявил собеседник агентства.

Кубанское управление СК РФ подтвердило факт возбуждения в Краснодаре дела в отношении "подозреваемого в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ" (статья 284.1 УК РФ), некоего 39-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Также подтверждено задержание подозреваемого в понедельник "при попытке скрыться … за пределами Российской Федерации" и обыск у него дома. Имя подследственного, однако, в релизе ведомства не указано.
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По данным СУСК, в августе 2020 года, подозреваемый, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку".
При этом до этого фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.
Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что того задержали в петербургском аэропорту Пулково. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу. Позднее он сообщил и о возбуждении уголовного дела о работе в нежелательной организации, но эта информация на тот момент следствием не комментировалась.
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Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией*": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность
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МИД Польши отреагировал на снятие Пивоварова с самолета LOT в Пулково
 
РоссияОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийВеликобританияПроисшествия
 
 
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