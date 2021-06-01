https://ria.ru/20210601/delo-1735096858.html

Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело

Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело - РИА Новости, 01.06.2021

Источник: против экс-главы "Открытой России"* Пивоварова завели дело

Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:27

2021-06-01T14:27

2021-06-01T14:27

россия

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

михаил ходорковский

великобритания

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Уголовное дело об участии в нежелательной в России организации возбудили против экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных структурах Кубани.Кубанское управление СК РФ подтвердило факт возбуждения в Краснодаре дела в отношении "подозреваемого в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ" (статья 284.1 УК РФ), некоего 39-летнего жителя Санкт-Петербурга.Также подтверждено задержание подозреваемого в понедельник "при попытке скрыться … за пределами Российской Федерации" и обыск у него дома. Имя подследственного, однако, в релизе ведомства не указано.По данным СУСК, в августе 2020 года, подозреваемый, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку".При этом до этого фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что того задержали в петербургском аэропорту Пулково. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу. Позднее он сообщил и о возбуждении уголовного дела о работе в нежелательной организации, но эта информация на тот момент следствием не комментировалась.Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией*": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"*, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность

https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html

https://ria.ru/20210601/obysk-1735051000.html

https://ria.ru/20210601/samolet-1735079127.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, происшествия