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Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России

Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России - РИА Новости, 02.06.2021

Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России

Намерения Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились, американская сторона надеется понять планы Москвы на встрече президентов двух стран, заявили в Белом РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-01T23:51

2021-06-01T23:51

2021-06-02T01:12

россия

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Намерения Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились, американская сторона надеется понять планы Москвы на встрече президентов двух стран, заявили в Белом доме.Так она ответила на вопрос журналистов, повлияло ли обращение JBS в Белый дом с заявлением, что преступная группировка, вымогающая выкуп, якобы базируется в России.Жан-Пьер подчеркнула, что для президента США Джо Байдена важно провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить различия и выявить области, где две страны могут достичь прогресса.Она также отметила, что Вашингтон находится в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой.Американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о нападении сообщило австралийское отделение.

https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире