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Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России
Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России - РИА Новости, 02.06.2021
Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России
Намерения Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились, американская сторона надеется понять планы Москвы на встрече президентов двух стран, заявили в Белом РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-01T23:51
2021-06-02T01:12
россия
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Намерения Вашингтона по саммиту Россия — США не изменились, американская сторона надеется понять планы Москвы на встрече президентов двух стран, заявили в Белом доме.Так она ответила на вопрос журналистов, повлияло ли обращение JBS в Белый дом с заявлением, что преступная группировка, вымогающая выкуп, якобы базируется в России.Жан-Пьер подчеркнула, что для президента США Джо Байдена важно провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить различия и выявить области, где две страны могут достичь прогресса.Она также отметила, что Вашингтон находится в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой.Американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о нападении сообщило австралийское отделение.
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россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России

23:51 01.06.2021 (обновлено: 01:12 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Намерения Вашингтона по саммиту РоссияСША не изменились, американская сторона надеется понять планы Москвы на встрече президентов двух стран, заявили в Белом доме.

"Услышать напрямую от президента Путина — это наиболее эффективный путь, чтобы понять российские планы и намерения", — сказала представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Так она ответила на вопрос журналистов, повлияло ли обращение JBS в Белый дом с заявлением, что преступная группировка, вымогающая выкуп, якобы базируется в России.
Жан-Пьер подчеркнула, что для президента США Джо Байдена важно провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы обсудить различия и выявить области, где две страны могут достичь прогресса.
Она также отметила, что Вашингтон находится в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой.
Американское подразделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS в воскресенье подверглось кибератаке. До этого о нападении сообщило австралийское отделение.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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РоссияДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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