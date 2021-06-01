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В Госдуме оценили приговор лидеру "Меджлиса"*
В Госдуме оценили приговор лидеру "Меджлиса"* - РИА Новости, 01.06.2021
В Госдуме оценили приговор лидеру "Меджлиса"*
Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что суд проявил гуманизм при вынесении приговора лидеру запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:32
2021-06-01T23:56
россия
ахтем чийгоз
руслан бальбек
рефат чубаров
русское единство
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что суд проявил гуманизм при вынесении приговора лидеру запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, по мнению политика, тот "за свои поступки заслуживает более суровой кары".Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей."Я считаю, что сегодня суд проявил гуманизм по отношению к предателю крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Этот человек, на мой взгляд, за свои поступки заслуживает более суровой кары. Уверен, что сейчас он будет щедро раздавать интервью, как организовывал сопротивление якобы российскому вторжению на полуостров, но это все жалкий лепет. Чубаров - изменник и предатель. И будет до конца своих дней носить это позорное клеймо", - заявил Бальбек РИА Новости.Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. На следующий день сторонники организации попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20200530/1572219234.html
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россия, ахтем чийгоз, руслан бальбек, рефат чубаров, русское единство, общество

В Госдуме оценили приговор лидеру "Меджлиса"*

15:32 01.06.2021 (обновлено: 23:56 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГлава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что суд проявил гуманизм при вынесении приговора лидеру запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефату Чубарову, по мнению политика, тот "за свои поступки заслуживает более суровой кары".
Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Александр Молохов - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
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"Я считаю, что сегодня суд проявил гуманизм по отношению к предателю крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Этот человек, на мой взгляд, за свои поступки заслуживает более суровой кары. Уверен, что сейчас он будет щедро раздавать интервью, как организовывал сопротивление якобы российскому вторжению на полуостров, но это все жалкий лепет. Чубаров - изменник и предатель. И будет до конца своих дней носить это позорное клеймо", - заявил Бальбек РИА Новости.
Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. На следующий день сторонники организации попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 01.04.2020
1 апреля 2020, 10:08
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* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
РоссияАхтем ЧийгозРуслан БальбекРефат ЧубаровРусское единствоОбщество
 
 
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