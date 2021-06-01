https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html

Путь к сердцу Чечни: где гулять, что смотреть и есть в республике

Путь к сердцу Чечни: где гулять, что смотреть и есть в республике - РИА Новости, 01.06.2021

Путь к сердцу Чечни: где гулять, что смотреть и есть в республике

Еще не до конца изведанное место на туристической карте России — Чечня — все популярнее. Сюда приезжают экспедиции на внедорожниках, семьи с детьми на круизных... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:01

рецепты

еда

фото - туризм

туризм

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155296/05/1552960527_472:783:2722:2048_1920x0_80_0_0_0d4fa81e18320cffa10745386bf595f5.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Еще не до конца изведанное место на туристической карте России — Чечня — все популярнее. Сюда приезжают экспедиции на внедорожниках, семьи с детьми на круизных поездах, самолетах, автомобилях, мотоциклах. О том, что посмотреть в республике, о местных обычаях и легендарном гостеприимстве — в фотоленте РИА Новости.

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рецепты, еда, фото - туризм, фото, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, маршруты - туризм, чеченская республика (чечня), грозный