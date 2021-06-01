Путь к сердцу Чечни: где гулять, что смотреть и есть в республике
Путешествие обычно начинают с Грозного. "Он в самом центре Чечни, в стратегическом участке, который называется Ханкальское ущелье — место стражи, — рассказывает гид Умар Магомадов. — Город в новейшее время перенес две войны, был разрушен почти до основания. А сейчас удивляет цветущими парками, широкими проспектами, небоскребами в Грозном-Сити и дружелюбными, гостеприимными жителями".
Путешествие обычно начинают с Грозного. "Он в самом центре Чечни, в стратегическом участке, который называется Ханкальское ущелье — место стражи, — рассказывает гид Умар Магомадов. — Город в новейшее время перенес две войны, был разрушен почти до основания. А сейчас удивляет цветущими парками, широкими проспектами, небоскребами в Грозном-Сити и дружелюбными, гостеприимными жителями".
Проспект Ахмата Кадырова (бывший Ленина) — один из самых красивых в Грозном. "Во время реставрации здания облицовывали бакинским камнем, — говорит учредитель туристической компании Магомед Батаев. — Ночью здесь включают яркую подсветку — все очень нарядно, красиво". Он рассказывает, что проспекту Путина (бывшему Победы) старались вернуть первозданный вид. В 50-е годы прошлого века на нем возводили дома в стиле неоклассицизма, классицизма, ампира. Бульвар имени Махмуда Эсамбаева, местный Арбат, — любимое место прогулок гостей и жителей Грозного.
Проспект Ахмата Кадырова (бывший Ленина) — один из самых красивых в Грозном. "Во время реставрации здания облицовывали бакинским камнем, — говорит учредитель туристической компании Магомед Батаев. — Ночью здесь включают яркую подсветку — все очень нарядно, красиво". Он рассказывает, что проспекту Путина (бывшему Победы) старались вернуть первозданный вид. В 50-е годы прошлого века на нем возводили дома в стиле неоклассицизма, классицизма, ампира. Бульвар имени Махмуда Эсамбаева, местный Арбат, — любимое место прогулок гостей и жителей Грозного.
Мечеть "Сердце Чечни" — одна из самых больших в мире — открылась в 2008-м. Ее построили в Османском стиле, а образцом стала Голубая мечеть в Стамбуле.
Мечеть "Сердце Чечни" — одна из самых больших в мире — открылась в 2008-м. Ее построили в Османском стиле, а образцом стала Голубая мечеть в Стамбуле.
Экскурсию по Грозному легко объединить с путешествием к Аргунскому ущелью. Ехать недолго. "Его протяженность — более 100 километров. Это самое большое и одно из самых живописных ущелий в республике", — говорит Магомед Батаев. Пышная растительность — и над бурлящей рекой будто из скалы вырастают две сторожевые Ушкалойские башни.
"Это был средневековый пост, контролировавший дорогу", — уточняет Умар Магомадов.
Там же — на скале, рядом с башнями, есть ресторан, в котором можно пообедать. А возле него — пощекотать нервы: пройтись по навесному мосту над ущельем.
Экскурсию по Грозному легко объединить с путешествием к Аргунскому ущелью. Ехать недолго. "Его протяженность — более 100 километров. Это самое большое и одно из самых живописных ущелий в республике", — говорит Магомед Батаев. Пышная растительность — и над бурлящей рекой будто из скалы вырастают две сторожевые Ушкалойские башни.
"Это был средневековый пост, контролировавший дорогу", — уточняет Умар Магомадов.
Там же — на скале, рядом с башнями, есть ресторан, в котором можно пообедать. А возле него — пощекотать нервы: пройтись по навесному мосту над ущельем.
Встречаются в ущелье и другие башни — Магомед в шутку называет их средневековой сотовой связью. "Каждая находилась в видимости другой, в случае опасности зажигали костер, а потом сигнал тревоги передавали по цепочке", — объясняет он.
Встречаются в ущелье и другие башни — Магомед в шутку называет их средневековой сотовой связью. "Каждая находилась в видимости другой, в случае опасности зажигали костер, а потом сигнал тревоги передавали по цепочке", — объясняет он.
Вблизи селения Нихалой — каскад водопадов. Самый большой — 34 метра в высоту. Здесь в жару прохлада, и получаются отличные селфи. А в городе Аргун — единственная мечеть в России, построенная в стиле хай-тек.
В Итон-кхел сохранился средневековый замок Итона — в честь него и назвали селение.
Вблизи селения Нихалой — каскад водопадов. Самый большой — 34 метра в высоту. Здесь в жару прохлада, и получаются отличные селфи. А в городе Аргун — единственная мечеть в России, построенная в стиле хай-тек.
В Итон-кхел сохранился средневековый замок Итона — в честь него и назвали селение.
"С каждым новым путешествием Red off-road expedition Чечня впечатляет все больше, — пишет в "Инстаграме" известный исследователь Евгений Шаталов из Челябинска, который побывал в республике в мае. — В Чечне есть такие места, как Никарой: необжитое после депортации чеченцев в 1944 году село с великолепно сохранившимися строениями, в числе которых и сторожевые родовые башни. Находится оно высоко в горах — с красивой дорогой с подъемами и крутыми спусками, а наши участники по пути туда встретили семью медведей. Я очень впечатлен".
"С каждым новым путешествием Red off-road expedition Чечня впечатляет все больше, — пишет в "Инстаграме" известный исследователь Евгений Шаталов из Челябинска, который побывал в республике в мае. — В Чечне есть такие места, как Никарой: необжитое после депортации чеченцев в 1944 году село с великолепно сохранившимися строениями, в числе которых и сторожевые родовые башни. Находится оно высоко в горах — с красивой дорогой с подъемами и крутыми спусками, а наши участники по пути туда встретили семью медведей. Я очень впечатлен".
Из его рассказов об экспедиции можно узнать, что уникальные достопримечательности республики доступны не только на внедорожниках. Например, до Шаройской крепости положили асфальт. "Шаройский район малоизвестен среди туристов, а зря: пейзажи тут просто новозеландские", — пишет путешественник.
Из его рассказов об экспедиции можно узнать, что уникальные достопримечательности республики доступны не только на внедорожниках. Например, до Шаройской крепости положили асфальт. "Шаройский район малоизвестен среди туристов, а зря: пейзажи тут просто новозеландские", — пишет путешественник.
"Сквозь облака видны белые вершины, в этом году у нас зима задержалась, снег еще не сошел, — объясняет Магомед Батаев. — Самая высокая точка республики — более 4400 метров — гора Тулой Лам на границе Чечни и Грузии".
Также он рассказывает, что в селе Ведучи на склонах хребта Данедук (около 85 километров от Грозного) возводят горнолыжный курорт. Планируют, что он привлечет гостей со всей России. Курорт "Ведучи", уточняется на его сайте, будет работать не только как лыжный комплекс: весной, летом и зимой гости смогут отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, посетить экскурсии.
"Сквозь облака видны белые вершины, в этом году у нас зима задержалась, снег еще не сошел, — объясняет Магомед Батаев. — Самая высокая точка республики — более 4400 метров — гора Тулой Лам на границе Чечни и Грузии".
Также он рассказывает, что в селе Ведучи на склонах хребта Данедук (около 85 километров от Грозного) возводят горнолыжный курорт. Планируют, что он привлечет гостей со всей России. Курорт "Ведучи", уточняется на его сайте, будет работать не только как лыжный комплекс: весной, летом и зимой гости смогут отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, посетить экскурсии.
"Во время экскурсий туристы интересуются не только тем, что видят. Задают много вопросов о культуре, обычаях, нравах, о кухне, свадьбах, сватовстве", — говорит Магомед Батаев.
По его словам, сватовство проходит после знакомства девушки с молодым человеком — смотрин. Часто женщины из рода юноши подыскивают ему пару. Если парень и девушка увидели друг друга и понравились, то им могут устроить свидание. На него чеченка обязательно приходит со свидетельницей. Молодой человек тоже может пригласить с собой друга. Если же они общаются вдвоем, то в людном месте и на расстоянии двух-трех метров. Слишком близко подходить, касаться чужой дочери, сестры, матери, жены — кроме экстремальных ситуаций — нельзя.
Если молодой человек с девушкой решили заключить брак, то они говорят об этом женщинам своих семей. Когда дата свадьбы назначена, родственники юноши по мужской линии обычно едут к отцу невесты, официально извещают его и просят дать согласие. Если никто не против, утверждают время и в назначенную дату накрывают стол в доме жениха. Сейчас, конечно, чаще всего это происходит в банкетном зале. Само бракосочетание проводят по исламским законам, участвует мулла.
"Развод допускается, но нежелателен, дети по нашему менталитету остаются обычно с отцом, — объясняет Магомед. — Бывает, что мать подает в суд на опекунство".
"Во время экскурсий туристы интересуются не только тем, что видят. Задают много вопросов о культуре, обычаях, нравах, о кухне, свадьбах, сватовстве", — говорит Магомед Батаев.
По его словам, сватовство проходит после знакомства девушки с молодым человеком — смотрин. Часто женщины из рода юноши подыскивают ему пару. Если парень и девушка увидели друг друга и понравились, то им могут устроить свидание. На него чеченка обязательно приходит со свидетельницей. Молодой человек тоже может пригласить с собой друга. Если же они общаются вдвоем, то в людном месте и на расстоянии двух-трех метров. Слишком близко подходить, касаться чужой дочери, сестры, матери, жены — кроме экстремальных ситуаций — нельзя.
Если молодой человек с девушкой решили заключить брак, то они говорят об этом женщинам своих семей. Когда дата свадьбы назначена, родственники юноши по мужской линии обычно едут к отцу невесты, официально извещают его и просят дать согласие. Если никто не против, утверждают время и в назначенную дату накрывают стол в доме жениха. Сейчас, конечно, чаще всего это происходит в банкетном зале. Само бракосочетание проводят по исламским законам, участвует мулла.
"Развод допускается, но нежелателен, дети по нашему менталитету остаются обычно с отцом, — объясняет Магомед. — Бывает, что мать подает в суд на опекунство".
"На Кавказе сохранилась культура гостеприимства, — продолжает Магомед. — Если вы выехали за город, а по дороге в горное ущелье сломался автомобиль, ни один человек мимо не проедет — остановится, поинтересуется, что случилось и нужна ли помощь".
Также принято подвозить путников.
Если туриста в дороге застала ночь, на улице не оставят, пригласят в дом, накормят, напоят.
"На Кавказе сохранилась культура гостеприимства, — продолжает Магомед. — Если вы выехали за город, а по дороге в горное ущелье сломался автомобиль, ни один человек мимо не проедет — остановится, поинтересуется, что случилось и нужна ли помощь".
Также принято подвозить путников.
Если туриста в дороге застала ночь, на улице не оставят, пригласят в дом, накормят, напоят.
Кормят в Чечне вкусно и сытно. Классическое блюдо — жижиг-галнаш, галушки с мясом. Говядину (можно и курицу) отваривают. Мясной бульон отливают в чашку для соуса и в кружку — чтобы запивать. В соус добавляют молотый чеснок, перец, соль по вкусу.
Галушки (их делают из пшеничной или кукурузной муки, можно 50 на 50) варят в мясном бульоне, так они приобретают насыщенный вкус. Все подают на большой тарелке. Мясо и галушки макают в соус и запивают мясным бульоном.
Кормят в Чечне вкусно и сытно. Классическое блюдо — жижиг-галнаш, галушки с мясом. Говядину (можно и курицу) отваривают. Мясной бульон отливают в чашку для соуса и в кружку — чтобы запивать. В соус добавляют молотый чеснок, перец, соль по вкусу.
Галушки (их делают из пшеничной или кукурузной муки, можно 50 на 50) варят в мясном бульоне, так они приобретают насыщенный вкус. Все подают на большой тарелке. Мясо и галушки макают в соус и запивают мясным бульоном.
Еще популярны лепешки чепалгаш и хингалш. Их делают из тонко раскатанного теста, а начинка — творог и зелень или подсахаренная тыква. И чепалгаш, и хингалш обильно поливают топленым маслом. Они хороши к чаю.
А вот алкоголь в Чечне не приветствуют, употреблять его не принято.
Еще популярны лепешки чепалгаш и хингалш. Их делают из тонко раскатанного теста, а начинка — творог и зелень или подсахаренная тыква. И чепалгаш, и хингалш обильно поливают топленым маслом. Они хороши к чаю.
А вот алкоголь в Чечне не приветствуют, употреблять его не принято.