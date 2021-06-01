https://ria.ru/20210601/buzova-1735131753.html
Ольга Бузова раскрыла, что входит в ее райдер
Ольга Бузова раскрыла, что входит в ее райдер - РИА Новости, 01.06.2021
Ольга Бузова раскрыла, что входит в ее райдер
В сторис своего Instagram-аккаунта Ольга Бузова опубликовала видео, в котором раскрыла, что входит в ее райдер. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:02
2021-06-01T18:02
2021-06-01T18:02
давид манукян (dava)
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В сторис своего Instagram-аккаунта Ольга Бузова опубликовала видео, в котором раскрыла, что входит в ее райдер. В ролике певица показала, как выглядит ее гримерная. "Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты, но это просто сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка", — говорит ведущая.Бузова призналась, что никогда не просит сладкого, так как не ест его. Тем не менее без "бонусов" не обходится, и в ее гримерной можно найти и конфеты, которые оставляют организаторы мероприятий. Также в райдер ведущей входят овощи, мед, листья салата, "тапки и полотенца", влажные салфетки.25 мая 2021 года было объявлено, что бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян (Dava) стал новым ведущим "Дома-2". Исполнительница и блогер встречались с августа 2019 по январь 2021.
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давид манукян (dava), знаменитости, ольга бузова
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
В сторис своего Instagram-аккаунта Ольга Бузова опубликовала
видео, в котором раскрыла, что входит в ее райдер.
В ролике певица показала, как выглядит ее гримерная.
"Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты, но это просто сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка", — говорит ведущая.
Бузова призналась, что никогда не просит сладкого, так как не ест его. Тем не менее без "бонусов" не обходится, и в ее гримерной можно найти и конфеты, которые оставляют организаторы мероприятий.
Также в райдер ведущей входят овощи, мед, листья салата, "тапки и полотенца", влажные салфетки.
25 мая 2021 года было объявлено, что бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян (Dava) стал
новым ведущим "Дома-2". Исполнительница и блогер встречались с августа 2019 по январь 2021.