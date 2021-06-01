Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
23:11 01.06.2021 (обновлено: 23:59 01.06.2021)
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане.
Как сообщила газета, США и еще девять стран участников Североатлантического Альянса отрабатывают сценарий развертывания флота в Черном море у берегов Португалии. В учениях принимают участие подводные лодки, эсминцы и фрегаты, а с воздуха их поддерживают стелс-истребители и противолодочные самолеты.
Британские пользователи раскритиковали решение властей принять участие в демонстрации военной мощи.
"Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?" — написал один из комментаторов.
"Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, все было бы кончено в считанные минуты, у нас нет артиллерии!" — согласился другой пользователь.
"Вас всех опять втянули в американские разборки", — отметил читатель Daily Mail.
Некоторым новость о маневрах Королевского флота показалась смешной.
"Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?" — пошутил один из комментаторов.
"Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем", — заметил с иронией пользователь.
Один из читателей заключил, что если бы Россия организовала подобные этим учения, то британские СМИ назвали бы их провокацией.
В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что они лишь повод, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и заявляла, что Россия ни на кого не будет нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.