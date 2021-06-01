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Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев - РИА Новости, 01.06.2021
Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T23:11
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане. Как сообщила газета, США и еще девять стран участников Североатлантического Альянса отрабатывают сценарий развертывания флота в Черном море у берегов Португалии. В учениях принимают участие подводные лодки, эсминцы и фрегаты, а с воздуха их поддерживают стелс-истребители и противолодочные самолеты. Британские пользователи раскритиковали решение властей принять участие в демонстрации военной мощи. "Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?" — написал один из комментаторов. "Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, все было бы кончено в считанные минуты, у нас нет артиллерии!" — согласился другой пользователь.Некоторым новость о маневрах Королевского флота показалась смешной. "Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?" — пошутил один из комментаторов."Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем", — заметил с иронией пользователь. Один из читателей заключил, что если бы Россия организовала подобные этим учения, то британские СМИ назвали бы их провокацией. В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что они лишь повод, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и заявляла, что Россия ни на кого не будет нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210527/vtorzhenie-1734437432.html
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россия, великобритания, португалия, сша, в мире

Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев

23:11 01.06.2021 (обновлено: 23:59 01.06.2021)
 
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент"
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане.
Как сообщила газета, США и еще девять стран участников Североатлантического Альянса отрабатывают сценарий развертывания флота в Черном море у берегов Португалии. В учениях принимают участие подводные лодки, эсминцы и фрегаты, а с воздуха их поддерживают стелс-истребители и противолодочные самолеты.
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Британские пользователи раскритиковали решение властей принять участие в демонстрации военной мощи.
"Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?" — написал один из комментаторов.
"Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, все было бы кончено в считанные минуты, у нас нет артиллерии!" — согласился другой пользователь.
"Вас всех опять втянули в американские разборки", — отметил читатель Daily Mail.
Некоторым новость о маневрах Королевского флота показалась смешной.
"Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?" — пошутил один из комментаторов.
"Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем", — заметил с иронией пользователь.
Один из читателей заключил, что если бы Россия организовала подобные этим учения, то британские СМИ назвали бы их провокацией.
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В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что они лишь повод, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и заявляла, что Россия ни на кого не будет нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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