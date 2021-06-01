https://ria.ru/20210601/britantsy-1735172974.html

Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев

Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев - РИА Новости, 01.06.2021

Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев

Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T23:11

2021-06-01T23:11

2021-06-01T23:59

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на новость об участии Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане. Как сообщила газета, США и еще девять стран участников Североатлантического Альянса отрабатывают сценарий развертывания флота в Черном море у берегов Португалии. В учениях принимают участие подводные лодки, эсминцы и фрегаты, а с воздуха их поддерживают стелс-истребители и противолодочные самолеты. Британские пользователи раскритиковали решение властей принять участие в демонстрации военной мощи. "Простите, если прозвучу как трус, но мы можем перестать раздражать Россию?" — написал один из комментаторов. "Если бы мы действительно вступили в войну и наш корабль был бы атакован, все было бы кончено в считанные минуты, у нас нет артиллерии!" — согласился другой пользователь.Некоторым новость о маневрах Королевского флота показалась смешной. "Мне стоит брать отпуск или лучше сразу начать рыть бункер?" — пошутил один из комментаторов."Мудрое решение — держаться подальше от российских ракетных систем", — заметил с иронией пользователь. Один из читателей заключил, что если бы Россия организовала подобные этим учения, то британские СМИ назвали бы их провокацией. В Москве неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что они лишь повод, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе и заявляла, что Россия ни на кого не будет нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210527/vtorzhenie-1734437432.html

https://ria.ru/20210524/politolog-1733693608.html

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великобритания

португалия

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россия, великобритания, португалия, сша, в мире