https://ria.ru/20210601/bitboks-1735060026.html

В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником"

В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником" - РИА Новости, 01.06.2021

В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником"

Актер Константин Самойлов, исполнивший битбокс в TikTok в облачении священника, не будет внесен в перечень "сетевых лжесвященников", сказал РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:29

2021-06-01T11:29

2021-06-01T11:29

религия и мировоззрение

tiktok

московский патриархат

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер Константин Самойлов, исполнивший битбокс в TikTok в облачении священника, не будет внесен в перечень "сетевых лжесвященников", сказал РИА Новости в понедельник глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Московского патриархата священник Георгий Максимов."В список вносят тех, кто систематически выдает себя за священника", - пояснил он.Ранее в TikTok появилась видеозапись, на которой Самойлов в одежде православного иерея исполняет битбокс. Впоследствии в беседе с телеканалом "360" он рассказал, что действительно записал это видео во время съемок фильма, в котором играет священника, но не знает, кто его опубликовал, а также, что разделяет атеистические убеждения.Список сетевых лжесвященников размещен на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". Он был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.

https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, московский патриархат