Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210601/bitboks-1735060026.html
В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником"
В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником" - РИА Новости, 01.06.2021
В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником"
Актер Константин Самойлов, исполнивший битбокс в TikTok в облачении священника, не будет внесен в перечень "сетевых лжесвященников", сказал РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:29
2021-06-01T11:29
религия и мировоззрение
tiktok
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152316/81/1523168102_0:70:960:610_1920x0_80_0_0_823c2cf4e65f9b4cf06721719eafdd1f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер Константин Самойлов, исполнивший битбокс в TikTok в облачении священника, не будет внесен в перечень "сетевых лжесвященников", сказал РИА Новости в понедельник глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Московского патриархата священник Георгий Максимов."В список вносят тех, кто систематически выдает себя за священника", - пояснил он.Ранее в TikTok появилась видеозапись, на которой Самойлов в одежде православного иерея исполняет битбокс. Впоследствии в беседе с телеканалом "360" он рассказал, что действительно записал это видео во время съемок фильма, в котором играет священника, но не знает, кто его опубликовал, а также, что разделяет атеистические убеждения.Список сетевых лжесвященников размещен на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". Он был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.
https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152316/81/1523168102_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b1d61f79c6c1ad561c260c14983f88d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, московский патриархат

В РПЦ прокомментировали ролик с исполняющим битбокс "священником"

11:29 01.06.2021
 
© Фото : из личного архива отца Георгия МаксимоваСвященник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери
Священник Георгий Максимов с почитаемой филлипинцами иконой Божией Матери - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : из личного архива отца Георгия Максимова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер Константин Самойлов, исполнивший битбокс в TikTok в облачении священника, не будет внесен в перечень "сетевых лжесвященников", сказал РИА Новости в понедельник глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Московского патриархата священник Георгий Максимов.
"В список вносят тех, кто систематически выдает себя за священника", - пояснил он.
Ранее в TikTok появилась видеозапись, на которой Самойлов в одежде православного иерея исполняет битбокс. Впоследствии в беседе с телеканалом "360" он рассказал, что действительно записал это видео во время съемок фильма, в котором играет священника, но не знает, кто его опубликовал, а также, что разделяет атеистические убеждения.
Список сетевых лжесвященников размещен на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети интернет". Он был создан осенью 2020 года и содержит информацию о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей, вводя верующих в заблуждение.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:53Шоубиз
Клип Моргенштерна проверят на предмет оскорбления чувств верующих
 
Религия и мировоззрениеTikTokМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
22:14Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния