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Чемезов прокомментировал самостоятельное нападение беспилотника на людей
Чемезов прокомментировал самостоятельное нападение беспилотника на людей - РИА Новости, 01.06.2021
Чемезов прокомментировал самостоятельное нападение беспилотника на людей
Создаваемые в России ударные беспилотники никогда не атаковали живые цели без санкции человека, такого не должно происходить и в будущем, заявил журналистам... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:13
2021-06-01T14:13
россия
халифа хафтар
ростех
совет безопасности оон
сергей чемезов
ливия
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Создаваемые в России ударные беспилотники никогда не атаковали живые цели без санкции человека, такого не должно происходить и в будущем, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."У нас такого пока не было случая, и надеюсь, что не будет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о первом случае нападения дрона на людей без приказа оператора.Группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии ранее сообщила, что в марте 2020 года турецкий ударный дрон STM Kargu-2, запрограммированный на поражение целей без связи с оператором, выследил и атаковал отступающие колонны союзных сил маршала Халифы Хафтара. По данным авторов доклада, "это было полноценное применение механизма автономного режима наведения". Остается неизвестным, есть ли погибшие в результате атаки.
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россия, халифа хафтар, ростех, совет безопасности оон, сергей чемезов, ливия, в мире

Чемезов прокомментировал самостоятельное нападение беспилотника на людей

14:13 01.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Создаваемые в России ударные беспилотники никогда не атаковали живые цели без санкции человека, такого не должно происходить и в будущем, заявил журналистам гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас такого пока не было случая, и надеюсь, что не будет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о первом случае нападения дрона на людей без приказа оператора.
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1 марта, 03:13Новое оружие России
Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники
Группа экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии ранее сообщила, что в марте 2020 года турецкий ударный дрон STM Kargu-2, запрограммированный на поражение целей без связи с оператором, выследил и атаковал отступающие колонны союзных сил маршала Халифы Хафтара. По данным авторов доклада, "это было полноценное применение механизма автономного режима наведения". Остается неизвестным, есть ли погибшие в результате атаки.
 
РоссияХалифа ХафтарРостехСовет Безопасности ООНСергей ЧемезовЛивияВ мире
 
 
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