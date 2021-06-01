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Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников
Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников - РИА Новости, 01.06.2021
Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников
Россия достигла мирового уровня в сфере разработки военных беспилотников, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:11
2021-06-01T13:11
2021-06-01T13:13
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия достигла мирового уровня в сфере разработки военных беспилотников, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По беспилотным авиационным системам - мы уже находимся на мировом уровне в части аппаратов военного назначения и уже в ближайшей перспективе сможем открыть емкие рынки для систем гражданского назначения", - сказал министр во вторник в ходе съезда Союза машиностроителей России.
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РИА Новости
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)