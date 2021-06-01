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Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников

Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников - РИА Новости, 01.06.2021

Мантуров: Россия вышла на мировой уровень в области военных беспилотников

Россия достигла мирового уровня в сфере разработки военных беспилотников, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:11

2021-06-01T13:11

2021-06-01T13:13

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия достигла мирового уровня в сфере разработки военных беспилотников, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По беспилотным авиационным системам - мы уже находимся на мировом уровне в части аппаратов военного назначения и уже в ближайшей перспективе сможем открыть емкие рынки для систем гражданского назначения", - сказал министр во вторник в ходе съезда Союза машиностроителей России.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)