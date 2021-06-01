https://ria.ru/20210601/belorussiya-1734990773.html

"Не эти полтора миллиарда". Сколько денег Евросоюз обещает Белоруссии

"Не эти полтора миллиарда". Сколько денег Евросоюз обещает Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2021

"Не эти полтора миллиарда". Сколько денег Евросоюз обещает Белоруссии

Евросоюз предоставит Белоруссии три миллиарда евро, если республика пойдет по "демократическому" пути, уверены соратники бывшего кандидата в президенты Светланы РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:01

павел латушко

светлана тихановская

россия

матеуш моравецкий

президентские выборы в белоруссии (2015)

евромайдан

александр лукашенко

еврокомиссия

всемирный банк

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МОСКВА, 31 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Евросоюз предоставит Белоруссии три миллиарда евро, если республика пойдет по "демократическому" пути, уверены соратники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Оппозиция рассчитывает на десять миллиардов долларов из-за границы. Сколько из давно обещанных денег уже получили противники режима — разбиралось РИА Новости. Будем сами распределятьВ Еврокомиссии (ЕК) разработали план экономической поддержки Белоруссии, сообщили в команде Тихановской. В описании документа конкретики немного, основной посыл — "нам хотят помогать". "Инициатором было польское правительство, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий озвучил эту инициативу 11 сентября 2020-го", — рассказывал представитель по экономике Алесь Алехнович.Конкретную цифру, впрочем, команда Тихановской все же назвала: три миллиарда евро. "Эту часть выделят напрямую в бюджет страны, и Минфин сам будет распределять средства", — обозначено в пресс-релизе. Вся сумма пойдет на развитие экономики, организацию реформ, прямые инвестиции в инфраструктуру и частный сектор.Но этим надежды окружения Тихановской не ограничиваются. "Три миллиарда евро — лишь первая часть, которую пообещал Белоруссии ЕС", — заявили оппозиционеры. Дальше — больше. Судя по всему, многие намерены финансировать Белоруссию, только бы там произошли "демократические" перемены. "Кроме ЕС, есть несколько организаций и структур, готовых присоединиться. К примеру, МВФ: когда он подпишет с новым правительством стабилизационную программу, Белоруссия сможет рассчитывать еще на три-четыре миллиарда долларов. Также республику поддержат Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, сами демократические государства — Великобритания, Норвегия, Канада, США", — перечислили в команде Тихановской. Итого десять миллиардов, которые Белоруссия может получить "на следующий день после проведения новых свободных выборов". Правда, безвозвратная часть — в виде грантов — только 500 миллионов. Сумма в три миллиарда евро совпадает с размером инвестиционного пакета, который Еврокомиссия собиралась предоставить Минску, но заморозила сразу после инцидента с самолетом Ryanair. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заметила, что денег Белоруссия не увидит до тех пор, пока не станет "демократической". Разговоры о европейской финансовой поддержке идут как минимум с осени 2020-го. Тогда член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Белоруссии должны передать крупную сумму после смены власти. Причем он прямо говорил, что Брюссель раскошелится посильнее Москвы: Россия предоставила заем на полтора миллиарда долларов. По его мнению, это несерьезная цифра. "Здесь должен быть пакет мер. Не вот эти полтора миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации — в пределах трех-четырех миллиардов", — высказался Латушко. И естественно, Запад должен обеспечить молодой демократии наставничество, подчеркнул оппозиционер. Помимо доступных кредитов, необходима поддержка в "проведении экономических реформ".Все тот же представитель по экономике Алехнович позднее ободрял окружение Тихановской рассказами, что Белоруссия получит собственный план Маршалла (так называлась помощь США Европе для восстановления после Второй мировой). Тем более что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в сентябре якобы сообщил, что ЕС должен создать стабилизационный фонд для республики в размере не менее миллиарда евро.Сама Тихановская осенью говорила менее определенно. Проекты изменений в экономике уже подготовили Польша, Литва и Румыния, а "многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Белоруссии", уверяла оппозиционерка. Остыли чувстваДискуссия о миллиардах преждевременна, считает Юрий Солозобов, директор по международным проектам Института национальной стратегии."Сначала власть, потом деньги. У кого власть — у того и деньги, за обещания расплачиваются только обещаниями, — объясняет он. — Кроме того, постсоветские республики, сделавшие "европейский выбор", продемонстрировали столь чудовищный уровень коррупции, что получили деньги только в форме кредитов МВФ, которые называли кабальными. Даже те, кто пылал любовью к революционной Украине, заметно остыли. Я бывал в те годы в Польше и видел, как на смену восторгу пришло если и не тяжелое прозрение, то как минимум сожаление: "С кем же мы связались?" Это применимо и к Белоруссии". Кроме того, Брюсселю непонятно, кому, собственно, перечислять деньги, продолжает эксперт: "Европа в сложном положении — Белоруссия рядом с ЕС, многие бывали там, представляют уровень жизни. Отделаться одной "гуманитаркой" не выйдет. А параллельно звучат заявления, которые отдают архаизацией и Диким Западом: например, некий политик объявил награду за голову Лукашенко, как за скальп индейца. И это бестрепетно публикует ресурс, финансируемый германским правительством". Координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов вспоминает, что три миллиарда евро Минску обещают уже десять лет. "История не новая. Лет десять назад Запад призывали созвать донорскую конференцию, чтобы показать простым гражданам: даже при передаче власти страна не станет банкротом. Была миссия Сикорского — Вестервелле, названная по фамилиям министров иностранных дел Польши и Германии. Уже тогда озвучивали сумму в три миллиарда евро. Их предлагали Лукашенко, если он проведет более демократические выборы. Но после переизбрания президента в 2010-м ЕС счел себя обманутым, и эти деньги трансформировались в своеобразный стабилизационный "приз". Сейчас речь идет о чем-то подобном", — говорит эксперт.Причем в основном это займы, а не безвозмездная помощь, подчеркивает он. К тому же суммы нигде в бюджетных документах ЕС не зафиксированы.Российский политолог Александр Носович объясняет: три миллиарда евро, о которых мечтает белорусская оппозиция, как и те, что якобы предназначались официальному Минску, — фактически виртуальные деньги: "Эта сумма для Тихановской, Белоруссия могла ее получить при условии, что Лукашенко сядет за стол переговоров. Шансы, что действующий президент будет о чем-то с беседовать с оппоненткой, и ранее были ничтожно малы, а сейчас вообще стремятся к нулю". Носович предлагает вспомнить, какие средства обещали до Евромайдана официальному Киеву: "Называли и 50, и 70 миллиардов. Что из этих денег получила Украина… Тут, наверное, и финансисты не подберут приличных слов". Разбогатеть за счет Евросоюза не удавалось пока ни одной стране "Восточного партнерства" — программы ЕС по сближению с постсоветскими республиками. "Даже те крохи, которые достаются бывшим социалистическим государствам, разворовывают местные еврооптимистические политики. Так, в Кишиневе в самый разгар проевропейских реформ из банковской системы увели сумму, сопоставимую с шестой-седьмой частью ВВП, там были и дотации с Запада", — рассказывает политолог.Однако в Брюсселе выводы не сделали. По мнению Носовича, евробюрократия в интеллектуальном кризисе: "Там искренне верят, что "Восточное партнерство" — успешный проект. Мол, стоит поманить Россию и Белоруссию безвизовым режимом, то результат будет, как с Украиной: страны немедленно сдадутся. Но и десять, и пятнадцать лет назад в ЕС продвигали те же идеи. Новых пока не появилось". Вместе с тем на Европу работает наивность белорусского общества. "Эффект украинского опыта выветрился. Впечатления от происходящего в соседней стране были сильны в 2014-2015 годах, тогда популярность Лукашенко была на пике. Когда он переизбирался осенью 2015-го, даже Запад, хоть и с оговорками, признал его победу", — говорит Носович. В республике растет аудитория прозападных и оппозиционных интернет-изданий. Зачистка информационного поля ситуацию не улучшает — у официального Минска нет альтернативы, которая бы привлекала читателей. Поэтому лакуну заполнят зарубежные медиа, предполагает эксперт.

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

россия

румыния

молдавия

белоруссия

норвегия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нужна солидарность" – Лукашенко о необходимости единства со странами СНГ "Нужна солидарность" – Лукашенко о необходимости единства со странами СНГ 2021-06-01T08:00 true PT1M37S

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