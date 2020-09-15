https://ria.ru/20200915/oppozitsiya-1577271720.html

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:42

2020-09-15T15:42

2020-09-15T17:01

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана алексиевич

александр лукашенко

евросоюз

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил, что республика может получить от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> до четырех миллиардов долларов в случае смены власти."Мы ожидаем (от ЕС. — Прим. ред.) фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы станем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов", — заявил оппозиционер на видеоконференции с журналистами.Он уточнил, что это "оценки сравнительного характера", чтобы видеть реальную картину, нужно получить доступ к данным Минфина и Минэкономики.По словам политика, Белоруссия также нуждается в реструктуризации долгов, поскольку обязательства серьезно давят на экономику."Третье — это доступность долгосрочных кредитных ресурсов при одновременном проведении экономических реформ и помощь проведения этих экономических реформ, конечно, будет необходима со стороны Европейского союза", — заключил Латушко.Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Путин, в частности, заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в ближайшее время предоставит <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20200915/evrosoyuz-1577269120.html

https://ria.ru/20200914/zarplaty-1577214913.html

ralf4002 "Борцуны с режЫмом" палятся, даже не скрывая уже истинных намерений. Ах, красавцы! Надеюсь, белорусский народ уже понял, с кем он чуть было не поимел дела... 436

Александр Невский Да не будет вам второй Украины, не будет, даже за деньги Запада не будет. Успокойтесь уже и губу закатайте на место. 395

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москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана алексиевич, александр лукашенко, евросоюз, москва, минск, белоруссия, в мире