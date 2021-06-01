https://ria.ru/20210601/baza-1735174544.html

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ - РИА Новости, 02.06.2021

Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ

Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-01T23:27

2021-06-01T23:27

2021-06-02T01:26

россия

красное море

судан

в мире

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Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военно-морской базе

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ХАРТУМ, 1 июн - РИА Новости. Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, трансляцию интервью вел телеканал Blue Nile TV."Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря", - заявил он.Он отметил, что у Судана есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом интересов страны. "Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны", - отметил аль-Хусейн.По словам аль-Хусейна, военное соглашение между Суданом и Россией не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства. "Оно должно быть одобрено законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения", - заявил он.В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения о создании военной базы РФ на Красном море, подписанное с прежними властями. Вслед за этим посольство РФ в Хартуме заявило, что утверждения о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России не соответствуют действительности.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. В 2017 году тогдашний президент Судана Омар аль-Башир заявлял РИА Новости, что обсудил с главой РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море. Впоследствии посол РФ в Хартуме пояснял РИА Новости, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, а не полноценной военной базы.

https://ria.ru/20210228/fregat-1599318107.html

https://ria.ru/20210518/baza-1732836793.html

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россия, красное море, судан, в мире