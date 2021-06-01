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Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле - РИА Новости, 01.06.2021
Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации - они в стабильно тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики, одна подключена к... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:00
2021-06-01T10:09
чп с уличным батутом в барнауле
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации - они в стабильно тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики, одна подключена к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжёлые травмы. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
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РИА Новости
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чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия

Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле

10:00 01.06.2021 (обновлено: 10:09 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации - они в стабильно тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики, одна подключена к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Обе девочки находятся в реанимации, состояние тяжелое, стабильные, без отрицательной динамики. Одна из девочек подключена к аппарату ИВЛ", - рассказали в минздраве.
В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжёлые травмы. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеБарнаулПроисшествия
 
 
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