https://ria.ru/20210601/batut-1735044985.html

Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле

Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле - РИА Новости, 01.06.2021

Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле

Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации - они в стабильно тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики, одна подключена к... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:09

чп с уличным батутом в барнауле

барнаул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации - они в стабильно тяжёлом состоянии, без отрицательной динамики, одна подключена к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжёлые травмы. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить в крае все аттракционы.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, барнаул, происшествия