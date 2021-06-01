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В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте - РИА Новости, 01.06.2021
В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:09
2021-06-01T10:09
чп с уличным батутом в барнауле
россия
виктор томенко
сергей писарев
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщают в СУСК по Алтайскому краю."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, за их жизни медики боролись в реанимации, одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в крае."Предприниматель, оказывающий услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель", - уточняют в СУСК.Депутат алтайского законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. При этом, по данным регионального правительства, ни одного зарегистрированного батута в Алтайском крае нет.
https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, сергей писарев, алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте

10:09 01.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщают в СУСК по Алтайскому краю.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
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В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, за их жизни медики боролись в реанимации, одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в крае.
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"Предприниматель, оказывающий услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель", - уточняют в СУСК.
Депутат алтайского законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. При этом, по данным регионального правительства, ни одного зарегистрированного батута в Алтайском крае нет.
 
ЧП с уличным батутом в БарнаулеРоссияВиктор ТоменкоСергей ПисаревАлтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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