https://ria.ru/20210601/barnaul-1735046607.html

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте - РИА Новости, 01.06.2021

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте

Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:09

2021-06-01T10:09

2021-06-01T10:09

чп с уличным батутом в барнауле

россия

виктор томенко

сергей писарев

алтайский край

барнаул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщают в СУСК по Алтайскому краю."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, за их жизни медики боролись в реанимации, одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в крае."Предприниматель, оказывающий услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель", - уточняют в СУСК.Депутат алтайского законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. При этом, по данным регионального правительства, ни одного зарегистрированного батута в Алтайском крае нет.

https://ria.ru/20210502/delo-1730951880.html

https://ria.ru/20210320/ssha-1602030978.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, сергей писарев, алтайский край, барнаул, происшествия