В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
БАРНАУЛ, 1 июн - РИА Новости. Владельца опрокинувшегося батута и предпринимательницу, которая оказывала услуги прыжков на нем, задержали в Барнауле, женщине предъявили обвинение в рамках уголовного дела, сообщают в СУСК по Алтайскому краю.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы, за их жизни медики боролись в реанимации, одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ. Глава региона Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в крае.
"Предприниматель, оказывающий услуги, задержана в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошена в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель", - уточняют в СУСК.
Депутат алтайского законодательного собрания, директор парка "Лесная сказка" Сергей Писарев заявил, что в регионе нужно выстроить систему контроля аттракционов-одиночек. При этом, по данным регионального правительства, ни одного зарегистрированного батута в Алтайском крае нет.