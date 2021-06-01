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Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой автомобиль в мире, пишут СМИ

Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой автомобиль в мире, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2021

Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой автомобиль в мире, пишут СМИ

Певицу Бейонсе и ее супруга, продюсера и рэпера Jay-Z (Шон Картер) заподозрили в покупке самого дорогого автомобиля в мире, сообщает The Telegraph со ссылкой на РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:50

2021-06-01T00:50

2021-06-01T00:56

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певицу Бейонсе и ее супруга, продюсера и рэпера Jay-Z (Шон Картер) заподозрили в покупке самого дорогого автомобиля в мире, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.По информации инсайдера, речь о новом кабриолете стоимостью 28 миллионов долларов (примерно два миллиарда рублей), который на этой неделе был представлен известным автомобильным брендом. Сообщается, что машина была создана для езды по проселочным дорогам Лазурного берега, где часто бывают супруги. Для того чтобы их путешествия были максимально комфортными. Например, в багажнике кабриолета не только установили мини-бар с холодильником, но и специальный механизм превращающий пространство в полноценную зону отдыха. О том, что этот автомобиль разработали специально для Бейонсе и Jay-Z также говорит синий цвет, который любят супруги.

https://ria.ru/20210318/rihanna-1601662647.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, бейонсе ноулз, авто, новости культуры, шоу-бизнес