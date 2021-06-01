https://ria.ru/20210601/avto-1735030205.html

Советник Путина рассказал, когда все россияне пересядут на электромобили

Советник Путина рассказал, когда все россияне пересядут на электромобили - РИА Новости, 01.06.2021

Советник Путина рассказал, когда все россияне пересядут на электромобили

Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:17

2021-06-01T03:17

2021-06-01T07:38

руслан эдельгериев

россия

авто

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все россияне пересядут на электрический транспорт, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.Согласно расчетам ученых, выбросы СО2 от двигателей внутреннего сгорания являются одним из основных источников выбросов в атмосферу, что увеличивает темп глобального изменения климата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/avto-1733862692.html

россия

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2021

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руслан эдельгериев, россия, авто, общество