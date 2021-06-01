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Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым
Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:15
2021-06-01T16:15
2021-06-01T18:47
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александр лукашенко
белоруссия
республика крым
в мире
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему."Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — цитирует Лукашенко Белта.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать на полуостров. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
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"Они устроили эту канитель" - Лукашенко о запрете транзита через Украину в Крым
Лукашенко: Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".
2021-06-01T16:15
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