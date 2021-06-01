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Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым

Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:15

2021-06-01T16:15

2021-06-01T18:47

россия

александр лукашенко

белоруссия

республика крым

в мире

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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему."Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — цитирует Лукашенко Белта.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать на полуостров. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

https://ria.ru/20210530/belavia-1734805096.html

россия

белоруссия

республика крым

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"Они устроили эту канитель" - Лукашенко о запрете транзита через Украину в Крым Лукашенко: Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают". 2021-06-01T16:15 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, в мире