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Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым
Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:15
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россия
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
в мире
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему."Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — цитирует Лукашенко Белта.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать на полуостров. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
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"Они устроили эту канитель" - Лукашенко о запрете транзита через Украину в Крым
Лукашенко: Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".
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россия, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, в мире

Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым

16:15 01.06.2021 (обновлено: 18:47 01.06.2021)
 
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо", — рассказал белорусский лидер.

По его словам, он предложил российскому коллеге совместно решить эту проблему.
"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — цитирует Лукашенко Белта.
Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать на полуостров. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".
Как в прошлом году говорил Владимир Путин, транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
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