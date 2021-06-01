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В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике - РИА Новости, 01.06.2021
В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал об интересе Китая сотрудничать с Москвой по РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:47
2021-06-01T09:47
россия
николай корчунов
фонд шелкового пути
ямал спг
cnooc
арктический совет
финляндия
норвегия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал об интересе Китая сотрудничать с Москвой по Арктике.Китай является страной-наблюдателем в Арктическом совете (АС).Ранее Корчунов сообщил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять оборудование.По словам Корчунова, у России с китайскими партнерами сложились весьма конструктивные взаимоотношения как в целом в высоких широтах, так и в рамках АС. Он напомнил, что ранее стороны провели уже 7-й раунд межмидовских консультаций по арктической тематике и вновь подтвердили готовность выстраивать российско-китайское сотрудничество на основе учета взаимных интересов, поиска взаимовыгодных решений и компромисса, что было также отмечено в совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств наших стран в марте этого года."С китайской стороны был проявлен интерес к сотрудничеству на площадке АС по проблематике мерзлотоведения и по водородной энергетике, а также к взаимодействию научных станций России и Китая на Шпицбергене, совместным морским исследованиям и вопросам, касающимся прогноза погоды и ледовой обстановки в Арктическом регионе", - сказал Корчунов в интервью РИА Новости.Он отметил, что также существует интерес Пекина к Северному морскому пути, и этот интерес понятен."Это альтернативный Суэцкому каналу судоходный маршрут. А диверсификация путей – этой всегда снижение рисков. К тому же уже давно ведется проработка возможности интеграции китайского проекта "Ледовый шелковый путь" с СМП", - пояснил Корчунов.Он напомнил, что в 2020 году крупнейшая мировая судоходная компания COSCO Shipping из Китая выполнила 11 рейсов по СМП, кроме того, Китай является крупным инвестором в российское Заполярье: доля в проекте "Ямал-СПГ" Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) – 20%, Фонда Шелкового пути – 9,9%; в проекте "Арктик СПГ-2" доли участия CNPC и CNOOC составляют 20%.Корчунов сказал, что Москва поддерживает конструктивное и сбалансированное участие наблюдателей в проектах и инициативах Арктического совета.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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россия, николай корчунов, фонд шелкового пути, ямал спг, cnooc, арктический совет, финляндия, норвегия

В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике

09:47 01.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал об интересе Китая сотрудничать с Москвой по Арктике.
Китай является страной-наблюдателем в Арктическом совете (АС).
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Ранее Корчунов сообщил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции "Снежинка", в числе прочего готов поставлять оборудование.
По словам Корчунова, у России с китайскими партнерами сложились весьма конструктивные взаимоотношения как в целом в высоких широтах, так и в рамках АС. Он напомнил, что ранее стороны провели уже 7-й раунд межмидовских консультаций по арктической тематике и вновь подтвердили готовность выстраивать российско-китайское сотрудничество на основе учета взаимных интересов, поиска взаимовыгодных решений и компромисса, что было также отмечено в совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств наших стран в марте этого года.
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"С китайской стороны был проявлен интерес к сотрудничеству на площадке АС по проблематике мерзлотоведения и по водородной энергетике, а также к взаимодействию научных станций России и Китая на Шпицбергене, совместным морским исследованиям и вопросам, касающимся прогноза погоды и ледовой обстановки в Арктическом регионе", - сказал Корчунов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что также существует интерес Пекина к Северному морскому пути, и этот интерес понятен.
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"Это альтернативный Суэцкому каналу судоходный маршрут. А диверсификация путей – этой всегда снижение рисков. К тому же уже давно ведется проработка возможности интеграции китайского проекта "Ледовый шелковый путь" с СМП", - пояснил Корчунов.
Он напомнил, что в 2020 году крупнейшая мировая судоходная компания COSCO Shipping из Китая выполнила 11 рейсов по СМП, кроме того, Китай является крупным инвестором в российское Заполярье: доля в проекте "Ямал-СПГ" Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) – 20%, Фонда Шелкового пути – 9,9%; в проекте "Арктик СПГ-2" доли участия CNPC и CNOOC составляют 20%.
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Корчунов сказал, что Москва поддерживает конструктивное и сбалансированное участие наблюдателей в проектах и инициативах Арктического совета.
Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
 
РоссияНиколай КорчуновФонд шелкового путиЯмал СПГCNOOCАрктический советФинляндияНорвегия
 
 
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