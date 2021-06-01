Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/arest-1735108198.html
СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве
СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве - РИА Новости, 01.06.2021
СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве
Заочно арестована россиянка Ирина Белачеу, обвиняемая в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:30
2021-06-01T15:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
киев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152340/43/1523404325_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_55352382168bd90e590463e29624bcbf.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заочно арестована россиянка Ирина Белачеу, обвиняемая в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.О предъявлении ей обвинения СК сообщал в октябре 2020 года."В рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации на Украине (ч. 2 ст. 360 УК РФ), обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Белачеу", - сказала она.Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года совместно с иными лицами приняла участие в антироссийской акции около посольства РФ на Украине. Участники акции напали на здание посольства, забросали камнями и другими предметами фасад, разбили окна, нарушив нормальный режим работы российского загранучреждения и причинив крупный материальный ущерб."От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено", - добавила Петренко.Ранее к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ заочно были привлечены бывшие украинские депутаты Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а Николай Рудьковский предстал перед российским судом и получил два года колонии.
https://ria.ru/20210110/gazoprovod-1592485806.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152340/43/1523404325_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_283f4a3540a4a02ab5091e85624086cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), киев, происшествия

СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве

15:30 01.06.2021 (обновлено: 15:56 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заочно арестована россиянка Ирина Белачеу, обвиняемая в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
О предъявлении ей обвинения СК сообщал в октябре 2020 года.
"В рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации на Украине (ч. 2 ст. 360 УК РФ), обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Белачеу", - сказала она.
Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года совместно с иными лицами приняла участие в антироссийской акции около посольства РФ на Украине. Участники акции напали на здание посольства, забросали камнями и другими предметами фасад, разбили окна, нарушив нормальный режим работы российского загранучреждения и причинив крупный материальный ущерб.
"От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено", - добавила Петренко.
Ранее к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ заочно были привлечены бывшие украинские депутаты Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а Николай Рудьковский предстал перед российским судом и получил два года колонии.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 18:21
Мосийчука заподозрили в причастности к взрыву на газопроводе
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КиевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
22:14Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния