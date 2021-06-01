https://ria.ru/20210601/arest-1735108198.html

СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве

СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве - РИА Новости, 01.06.2021

СК заочно арестовал россиянку по делу о нападении на посольство в Киеве

Заочно арестована россиянка Ирина Белачеу, обвиняемая в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:30

2021-06-01T15:30

2021-06-01T15:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

киев

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заочно арестована россиянка Ирина Белачеу, обвиняемая в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.О предъявлении ей обвинения СК сообщал в октябре 2020 года."В рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство Российской Федерации на Украине (ч. 2 ст. 360 УК РФ), обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Белачеу", - сказала она.Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года совместно с иными лицами приняла участие в антироссийской акции около посольства РФ на Украине. Участники акции напали на здание посольства, забросали камнями и другими предметами фасад, разбили окна, нарушив нормальный режим работы российского загранучреждения и причинив крупный материальный ущерб."От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено", - добавила Петренко.Ранее к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ заочно были привлечены бывшие украинские депутаты Игорь Мосийчук, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой, а Николай Рудьковский предстал перед российским судом и получил два года колонии.

https://ria.ru/20210110/gazoprovod-1592485806.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), киев, происшествия