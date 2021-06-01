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В Android нашли секретную функцию
В Android нашли секретную функцию - РИА Новости, 01.06.2021
В Android нашли секретную функцию
В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:24
2021-06-01T23:57
android
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технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR.Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе "Расписания". Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш. Кроме того, она позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства.Новый раздел в "Настройках" нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают и именно поэтому ее пока не анонсировали.Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.
https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html
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android, смартфоны, google, google android, технологии

В Android нашли секретную функцию

20:24 01.06.2021 (обновлено: 23:57 01.06.2021)
 
© Android Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
© Android
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR.
Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе "Расписания". Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш. Кроме того, она позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства.
Новый раздел в "Настройках" нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают и именно поэтому ее пока не анонсировали.
Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.
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