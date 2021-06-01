https://ria.ru/20210601/android-1735161908.html
В Android нашли секретную функцию
В Android нашли секретную функцию - РИА Новости, 01.06.2021
В Android нашли секретную функцию
В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:24
2021-06-01T20:24
2021-06-01T23:57
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR.Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе "Расписания". Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш. Кроме того, она позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства.Новый раздел в "Настройках" нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают и именно поэтому ее пока не анонсировали.Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.
https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html
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