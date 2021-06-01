https://ria.ru/20210601/android-1735161908.html

В Android нашли секретную функцию

В Android нашли секретную функцию - РИА Новости, 01.06.2021

В Android нашли секретную функцию

В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T20:24

2021-06-01T20:24

2021-06-01T23:57

android

смартфоны

google

google android

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576973835_6:0:2538:1424_1920x0_80_0_0_c4e0a4e7ef458963d7ac8a5e70e0d630.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В новой версии Android появился "секретный режим", который не анонсировали в Google, пишет BGR.Речь идет о новом игровом режиме, который будет доступен в разделе "Расписания". Предполагается, что функция позволит пользователям транслировать игры с телефона на YouTube, а также записывать звук и отображать нажатия клавиш. Кроме того, она позволит настроить оптимизацию во время игры и увеличить производительность устройства.Новый раздел в "Настройках" нашли лишь некоторые участники тестирования новой операционной системы. Авторы статьи предположили, что сейчас функцию дорабатывают и именно поэтому ее пока не анонсировали.Операционная система Android 12 станет доступной для пользователей не раньше осени.

https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, смартфоны, google, google android, технологии