Николай Корчунов: военная активность России в Арктике никому не угрожает

Николай Корчунов: военная активность России в Арктике никому не угрожает - РИА Новости, 01.06.2021

Николай Корчунов: военная активность России в Арктике никому не угрожает

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Николай Корчунов рассказал в интервью РИА Новости о том, какими будут... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:00

2021-06-01T10:15

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Николай Корчунов рассказал в интервью РИА Новости о том, какими будут приоритеты Москвы на посту председателя в этой организации, ждать ли в ближайшее время саммита стран региона, каким здесь могло бы быть российско-американское сотрудничество, есть ли риски военной эскалации в Арктике, и чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала.– Какими будут приоритеты председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах?– Российское председательство в Арктическом совете (АС) нацелено на обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики, сбалансированно сочетающего социальное, экономическое и природоохранное измерения. В качестве председателя Россия намерена уделять первоочередное внимание работе по повышению качества жизни населения Арктики, включая коренные народы, обеспечению поступательного социального роста, основой для которого является прежде всего устойчивое экономическое развитие региона. Исходим из того, что потенциал Арктики необходимо использовать для обеспечения прогресса в интересах всего населения Заполярья, продвижения научных, образовательных и культурных обменов, туризма, контактов между людьми. При этом считаем важным говорить не только об уязвимости Арктики к изменению климата, но и перспективном вкладе региона – благодаря природным, энергетическим и транспортным ресурсам – в обеспечение энергетического перехода к климатически нейтральной экономике и, соответственно, в выполнение целей и задач Парижского соглашения по климату 2015 года.Также намерены содействовать продвижению коллективных подходов к решению актуальных вопросов региональной повестки дня, развитию взаимодействия и координации АС с другими заинтересованными региональными структурами, включая Арктический экономический совет и Арктический форум береговых охран.В рамках председательства планируем развивать сотрудничество по четырем основным направлениям: население Арктики, включая коренные народы; охрана окружающей среды, в том числе – адаптация к климатическим изменениям; социально-экономическое развитие региона; укрепление Арктического совета как ключевого регионального форума межправительственного взаимодействия. Председателем правительства Российской Федерации Мишустиным утвержден комплексный план мероприятий российского председательства, включающий более 100 форумов, конференций и семинаров, призванных обеспечить продвижение по всем основным направлениям арктического сотрудничества.– Может ли саммит приарктических государств на высшем уровне состояться в 2021 году? Обсуждалось ли это на министерской встрече в Рейкьявике?– В интересах сохранения и укрепления мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в Арктике Россия выступает за развитие диалога на всех уровнях, в том числе высшем. Поддерживаем идею проведения саммита арктических государств, когда для этого созреют необходимые условия. Если это случится в период российского председательства, будем готовы это сделать. Именно это было подтверждено министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым на министерской сессии Арктического совета 20 мая в Рейкьявике.– Россия заявляет, что фиксирует признаки нарастания конфронтационности и военной эскалации в Арктике. Исходят ли они от США и их союзников по НАТО, в частности, Норвегии? Наблюдаются ли подобные шаги со стороны Швеции?– По мере повышения доступности Арктики в результате изменения климата и таяния льдов наблюдается тенденция наращивания в этом регионе иностранного военного присутствия, в том числе, в непосредственной близости от границ Российской Федерации. Такое развитие ослабляет перспективы сохранения арктического региона как территории низкой военно-политической напряженности и конструктивного международного сотрудничества.Исходим из того, что в Арктике нет потенциала для конфликта, в том числе, нет вызовов, имеющих военное измерение, тем более требующих наращивания там присутствия военных контингентов неарктических государств, размещения на территориях арктических государств военной инфраструктуры других стран. Твердо убеждены, что сохранение мира и стабильности на Крайнем Севере возможно только через конструктивный диалог с нашими соседями, в том числе, по вопросам политики безопасности, и отказ от провокационных действий. – Официальный представитель НАТО Лунгеску заявила, что альянс на июньском саммите обсудит наращивание Россией военных возможностей в Арктике. По ее словам, Россия расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен "холодной войны". Как бы вы прокомментировали подобные заявления?– Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны (в Арктической зоне производится свыше 10% ВВП и 20% экспорта), и создать безопасные условия для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны. Представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что военная активность России в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.– Прямых контактов между внешнеполитическими ведомствами РФ и США по Арктике при администрации Байдена пока не было. И все же какие сферы взаимодействия в Арктике между двумя странами могут быть перспективными?– Весьма показательно, что первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США при новой американской администрации состоялся именно накануне министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике, в ходе которой председательство в этой организации перешло к нашей стране. Российско-американское сотрудничество в Арктике – это одно из тех перспективных направлений, где у Москвы и Вашингтона есть взаимный интерес. Среди наших точек соприкосновения, прежде всего, закрепление Арктики как региона мира и устойчивого развития, а также сбережение хрупкой арктической экосистемы, продвижение принципа ответственного освоения арктических ресурсов, защита и учет интересов коренного населения Заполярья, научно-техническое взаимодействие. Нельзя не отметить в этой связи и прагматичные, функциональные взаимоотношения России и США по линии Арктического форума береговых охран, готовность наших партнеров к дальнейшему развитию диалога на данной площадке, проведению консультаций и совместных учений.Арктический совет всегда выгодно отличала его деполитизированность и настрой всех стран на конструктивное взаимодействие по реализации совместных проектов и инициатив. Подтверждением тому стало подписание в Рейкьявике Стратегического плана АС – первого в истории организации документа перспективного планирования, отражающего общее для всех стран-участниц видение стоящих перед нами задач на ближайшее десятилетие.– Появилась ли ясность относительно даты проведения Международного арктического форума, и может ли он состояться в декабре?– На территорию России приходится почти треть Арктики с населением более 2,5 миллиона человек. Поэтому арктическая повестка всегда была для нас неотъемлемой частью крупных многосторонних мероприятий. В связи с председательством России в Арктическом совете в ближайшие два года специальные тематические сессии по широкому кругу вопросов международного сотрудничества в высоких широтах будут интегрированы в деловые программы, в частности, Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и других площадок.Озвученное недавно решение Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" о том, что мероприятие будет проходить в период нашего председательства в АС две весны подряд – в 2022 и 2023 годах – весьма логично. Форум предоставляет возможность обсудить с лидерами других государств, а также международным экспертным и бизнес-сообществом актуальные вопросы развития Заполярья, включая повышение качества жизни людей региона, адаптацию к изменению климата и охрану окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и обеспечение безопасности судоходства, а также научное сотрудничество и внедрение прорывных природосберегающих технологий. Архитектура форума отражает как российские национальные интересы в Арктике, так и общемировую повестку для региона. Стремимся к тому, чтобы наш арктический форум был не отдельно стоящим мероприятием раз в два года, а важной составляющей международной дискуссии по вопросам развития Арктики, и дополнял усилия, предпринимаемые региональными и внерегиональными государствами на площадке Арктического совета вне зависимости от того, какая страна занимает пост председателя АС.– Как РФ планирует строить свое дальнейшее сотрудничество по Арктике с Китаем во время российского председательства в Арктическом совете? Проявляет ли Пекин интерес к Северному морскому пути?– На данный момент 13 внерегиональных государств являются наблюдателями в Арктическом совете. Всегда приветствовали их конструктивный вклад во взаимодействие в данном формате, прежде всего в проектную деятельность Совета. АС – это не эксклюзивный клуб региональных стран. Это площадка для конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон, которые разделяют ценности стран-членов организации и готовы вносить свой вклад в реализацию общих целей и задач, готовы подключаться к деятельности в Арктике гармонично, не устанавливая разделительные линии и тем более не привнося в этот регион элементы противостояния и конфронтации. Поддерживаем конструктивное и сбалансированное участие наблюдателей в проектах и инициативах Арктического совета. С китайскими партнерами у нас сложились весьма конструктивные взаимоотношения как в целом в высоких широтах, так и в рамках АС. В этом году провели уже 7-й раунд межмидовских консультаций по арктической тематике. Вновь подтвердили готовность выстраивать российско-китайское сотрудничество на основе учета взаимных интересов, поиска взаимовыгодных решений и компромисса, что было также отмечено в совместном заявлении лидеров внешнеполитических ведомств наших стран в марте этого года. С китайской стороны был проявлен интерес к сотрудничеству на площадке АС по проблематике мерзлотоведения и по водородной энергетике, а также к взаимодействию научных станций России и Китая на Шпицбергене, совместным морским исследованиям и вопросам, касающимся прогноза погоды и ледовой обстановки в Арктическом регионе. Интерес Пекина к Северному морскому пути понятен. Это альтернативный Суэцкому каналу судоходный маршрут. А диверсификация путей – этой всегда снижение рисков. К тому же уже давно ведется проработка возможности интеграции китайского проекта "Ледовый шелковый путь" с СМП. В прошлом году крупнейшая мировая судоходная компания COSCO Shipping (Китай) выполнила 11 рейсов по СМП. Кроме того, Китай является крупным инвестором в наше Заполярье: доля в проекте "Ямал-СПГ" Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) – 20%, Фонда Шелкового пути – 9,9%; в проекте "Арктик СПГ-2" доли участия CNPC и CNOOC составляют 20%. – Сеул планирует принять участие в проекте строительства международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе. Готов сотрудничать с РФ по станции и Китай. Кто, кроме них, заинтересован в проекте? На какой стадии он в целом?– Проект "Арктическая водородная энергетика: применение и демонстрации" (AHEAD, Arctic Hydrogen Energy Applications and Demonstrations) по созданию международной арктической станции "Снежинка" на безуглеродной энергетике был внесен Российской Федерацией в рабочую группу Арктического совета по устойчивому развитию в Арктике еще в конце 2019 года. Проект AHEAD вызвал значительный интерес у партнеров и был единогласно поддержан всеми арктическими странами в июне прошлого года. Страной-соорганизатором проекта стала Норвегия. Кроме того, 2 из 13 стран-наблюдателей АС – Германия и Республика Корея – получили статус официального партнера проекта AHEAD. Ведутся переговоры и с другими наблюдателями, которые заинтересованы во всестороннем сотрудничестве на базе круглогодично открытой площадки. Проявил интерес к проекту и Китай.Международные партнеры смогут участвовать в проекте в различных форматах: командирование своих делегаций для работы на станции, использование компаниями и институтами своего оборудования для тестирования и демонстрации, участие в целевом финансировании строительства и оснащения комплекса, организация мероприятий на этой научной площадке. Прорабатывается также возможность совместных с AHEAD проектов в рамках самой рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию и других вспомогательных органов АС, а также международной сети университетов и колледжей UArctic (The University of the Arctic), в которой сегодня активно взаимодействуют по различным научным и образовательным программам более 200 участников, из которых более 40 представляют Россию.– После случившегося в Суэцком канале встает вопрос о диверсификации маршрутов морских перевозок. Мог бы Севморпуть хотя бы частично выступить в качестве альтернативы Суэцкому каналу? Планирует ли Москва обсуждать варианты подобного сотрудничества с другими странами, если да, то с кем?– Инцидент с крупнейшим контейнеровозом в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров. Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду. В последние годы наблюдаем положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов, развития судоходства, что содействует развитию северных территорий, торговли и туризма, повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.Россия открыта к партнерству с другими странами по вопросам развития арктического судоходства, в том числе, и в рамках Арктического совета.

