https://ria.ru/20210601/afganistan-1735157783.html

США вывели треть контингента из Афганистана

США вывели треть контингента из Афганистана - РИА Новости, 01.06.2021

США вывели треть контингента из Афганистана

США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:38

2021-06-01T19:38

2021-06-01T23:39

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:227:3124:1984_1920x0_80_0_0_af9e1099780c87a4f509889bfc7e4476.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны.Там уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.Ранее администрация США объявила, что в период с 1 мая по 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает передислокацию иностранного контингента из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, сша, в мире