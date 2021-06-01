Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/afganistan-1735157783.html
США вывели треть контингента из Афганистана
США вывели треть контингента из Афганистана - РИА Новости, 01.06.2021
США вывели треть контингента из Афганистана
США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:38
2021-06-01T23:39
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:227:3124:1984_1920x0_80_0_0_af9e1099780c87a4f509889bfc7e4476.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны.Там уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.Ранее администрация США объявила, что в период с 1 мая по 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает передислокацию иностранного контингента из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a573187a9265486a54976930d79f9154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, сша, в мире

США вывели треть контингента из Афганистана

19:38 01.06.2021 (обновлено: 23:39 01.06.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны.
"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов всего процесса вывода", — говорится в заявлении на сайте командования.
Там уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.
Ранее администрация США объявила, что в период с 1 мая по 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает передислокацию иностранного контингента из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:59
В НАТО рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
 
АфганистанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
22:14Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния