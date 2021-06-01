США вывели треть контингента из Афганистана
19:38 01.06.2021 (обновлено: 23:39 01.06.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. США вывели из Афганистана уже треть своих сил, сообщило во вторник Центральное командование страны.
"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов всего процесса вывода", — говорится в заявлении на сайте командования.
Там уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами, а агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.
Ранее администрация США объявила, что в период с 1 мая по 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает передислокацию иностранного контингента из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.