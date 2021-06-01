https://ria.ru/20210601/adygeya-1735169587.html

В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки

В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки - РИА Новости, 01.06.2021

В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки

Семилетний мальчик утонул во время рыбалки в Адыгее, когда его отец отошёл на 10 минут, идёт проверка, сообщает республиканское СУСК. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T22:09

2021-06-01T22:09

2021-06-01T22:09

республика адыгея

происшествия

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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул во время рыбалки в Адыгее, когда его отец отошёл на 10 минут, идёт проверка, сообщает республиканское СУСК."Следственным отделом по Майкопскому району проводится процессуальная проверка по факту гибели 7-летнего мальчика в результате утопления… Установлено, что 01.06.2021 в обеденное время, ребенок находился вместе со своим 45-летним отцом на территории одной из баз отдыха, расположенной в посёлке Спокойный Майкопского района. Отец с сыном расположились на пирсе у пруда с целью ловли рыбы. В последующем мужчина отлучился на 10 минут в гостевой домик, однако по возвращению на пирс он не нашел своего несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.По данным СУСК, отец заметил в пруду шлепанцы ребенка, а в результате поисково-спасательных работ там было обнаружено и тело мальчика.

https://ria.ru/20210526/cheboksary-1734340514.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, происшествия