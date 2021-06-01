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В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки
В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки - РИА Новости, 01.06.2021
В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки
Семилетний мальчик утонул во время рыбалки в Адыгее, когда его отец отошёл на 10 минут, идёт проверка, сообщает республиканское СУСК. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:09
2021-06-01T22:09
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул во время рыбалки в Адыгее, когда его отец отошёл на 10 минут, идёт проверка, сообщает республиканское СУСК."Следственным отделом по Майкопскому району проводится процессуальная проверка по факту гибели 7-летнего мальчика в результате утопления… Установлено, что 01.06.2021 в обеденное время, ребенок находился вместе со своим 45-летним отцом на территории одной из баз отдыха, расположенной в посёлке Спокойный Майкопского района. Отец с сыном расположились на пирсе у пруда с целью ловли рыбы. В последующем мужчина отлучился на 10 минут в гостевой домик, однако по возвращению на пирс он не нашел своего несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.По данным СУСК, отец заметил в пруду шлепанцы ребенка, а в результате поисково-спасательных работ там было обнаружено и тело мальчика.
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республика адыгея, происшествия

В Адыгее семилетний мальчик утонул во время рыбалки

22:09 01.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул во время рыбалки в Адыгее, когда его отец отошёл на 10 минут, идёт проверка, сообщает республиканское СУСК.
"Следственным отделом по Майкопскому району проводится процессуальная проверка по факту гибели 7-летнего мальчика в результате утопления… Установлено, что 01.06.2021 в обеденное время, ребенок находился вместе со своим 45-летним отцом на территории одной из баз отдыха, расположенной в посёлке Спокойный Майкопского района. Отец с сыном расположились на пирсе у пруда с целью ловли рыбы. В последующем мужчина отлучился на 10 минут в гостевой домик, однако по возвращению на пирс он не нашел своего несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, отец заметил в пруду шлепанцы ребенка, а в результате поисково-спасательных работ там было обнаружено и тело мальчика.
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