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Краснодарский край
https://ria.ru/20210601/adygeya-1735054225.html
Адыгея планирует подписать на ПМЭФ соглашения по проектам туркластера
Адыгея планирует подписать на ПМЭФ соглашения по проектам туркластера - РИА Новости, 01.06.2021
Адыгея планирует подписать на ПМЭФ соглашения по проектам туркластера
Власти Адыгеи планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, связанные с развитием туристического кластера, сообщает... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:58
2021-06-01T11:28
туризм
краснодарский край
мурат кумпилов
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, связанные с развитием туристического кластера, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."Делегация Адыгеи примет участие во всех основных мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума, представит свой инвестиционный потенциал. Глава республики Мурат Кумпилов станет участником пленарного заседания ПМЭФ, проведет ряд деловых встреч, переговоров. Кроме того, запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией СТЦ "МЕГА Адыгея", а также развитием туристского кластера", - говорится в сообщении.На минувшей неделе власти республики определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом. В частности, статус приоритетного получил проект, связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея", а инвестиционному проекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" был присвоен статус масштабного.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
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туризм, мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Адыгея планирует подписать на ПМЭФ соглашения по проектам туркластера

10:58 01.06.2021 (обновлено: 11:28 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосёлок Гузерипль в Майкопском районе Республики Адыгея
Посёлок Гузерипль в Майкопском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, связанные с развитием туристического кластера, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Делегация Адыгеи примет участие во всех основных мероприятиях XXIV Петербургского международного экономического форума, представит свой инвестиционный потенциал. Глава республики Мурат Кумпилов станет участником пленарного заседания ПМЭФ, проведет ряд деловых встреч, переговоров. Кроме того, запланировано подписание соглашений, связанных с реконструкцией СТЦ "МЕГА Адыгея", а также развитием туристского кластера", - говорится в сообщении.
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На минувшей неделе власти республики определили перспективные проекты, реализации которых они будут содействовать, и наделили их соответствующим статусом. В частности, статус приоритетного получил проект, связанный с очередным этапом строительства и реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея", а инвестиционному проекту АНО "Красная поляна" по созданию всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" был присвоен статус масштабного.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
 
Краснодарский крайТуризмМурат КумпиловПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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