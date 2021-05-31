https://ria.ru/20210531/zemletryasenie-1734878342.html

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 31.05.2021

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:40

2021-05-31T10:40

2021-05-31T10:40

аляска

сша

землетрясение

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.59 по времени UTC (09.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 74 километрах к югу от населенного пункта Чикалун. Очаг залегал на глубине 48,1 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, сша, землетрясение, происшествия, в мире