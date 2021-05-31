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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 31.05.2021
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:40
2021-05-31T10:40
2021-05-31T10:40
аляска
сша
землетрясение
происшествия
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.59 по времени UTC (09.59 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 74 километрах к югу от населенного пункта Чикалун. Очаг залегал на глубине 48,1 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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аляска, сша, землетрясение, происшествия, в мире