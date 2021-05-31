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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210531/zbruev-1735017355.html
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 31.05.2021
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
Народный артист РСФСР Александр Збруев находится дома и чувствует себя нормально, рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T22:54
2021-05-31T22:54
культура
культура
россия
александр збруев
марк варшавер
рсфср
ленком
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев находится дома и чувствует себя нормально, рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.В понедельник в театре РИА Новости сообщили, что 83-летний ведущий актер театра "Ленком" Збруев лег в больницу на плановое обследование."Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", - сказал Варшавер.
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культура, россия, александр збруев, марк варшавер, рсфср, ленком

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

22:54 31.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев находится дома и чувствует себя нормально, рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
В понедельник в театре РИА Новости сообщили, что 83-летний ведущий актер театра "Ленком" Збруев лег в больницу на плановое обследование.
Александр Збруев на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:53Культура
Александр Збруев рассказал о повторном лечении от COVID-19
"Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону. И что касается возможного планового лечения, то это будет проведено амбулаторно", - сказал Варшавер.
 
КультураКультураРоссияАлександр ЗбруевМарк ВаршаверРСФСРЛенком
 
 
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