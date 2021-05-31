Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210531/zatmenie-1734856268.html
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение - РИА Новости, 31.05.2021
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение
Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:09
2021-05-31T03:09
наука
дальний восток
космос - риа наука
дальневосточный фо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045112_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_6c3526b16ff4c8267c25376c4f9362af.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.Жители Дальнего Востока 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. В европейской части страны оно было не видно.
https://ria.ru/20210530/zatmenie-1734775096.html
дальний восток
дальневосточный фо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045112_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_de49fd581a0816a7ac1a562dbd26812d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, космос - риа наука, дальневосточный фо

Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение

03:09 31.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛунное затмение
Лунное затмение - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
Жители Дальнего Востока 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. В европейской части страны оно было не видно.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
Вчера, 03:08
Астроном рассказал, когда в Москве будет видно полное лунное затмение
"Второе затмение в 2021 году будет почти полным, тень Земли закроет 97% диска Луны. Оно произойдет 19 ноября в 11 часов дня по московскому времени", - рассказал астроном.
 
НаукаДальний ВостокКосмос - РИА НаукаДальневосточный ФО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния