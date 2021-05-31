https://ria.ru/20210531/zatmenie-1734856268.html

Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение

Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение - РИА Новости, 31.05.2021

Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение

Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:09

2021-05-31T03:09

2021-05-31T03:09

наука

дальний восток

космос - риа наука

дальневосточный фо

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.Жители Дальнего Востока 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. В европейской части страны оно было не видно.

https://ria.ru/20210530/zatmenie-1734775096.html

дальний восток

дальневосточный фо

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, космос - риа наука, дальневосточный фо