https://ria.ru/20210531/zatmenie-1734856268.html
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение - РИА Новости, 31.05.2021
Жители Дальнего Востока смогут увидеть лунное затмение
Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:09
2021-05-31T03:09
2021-05-31T03:09
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Второе в 2021 году практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября, его можно будет увидеть на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.Жители Дальнего Востока 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. В европейской части страны оно было не видно.
https://ria.ru/20210530/zatmenie-1734775096.html
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