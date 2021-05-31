https://ria.ru/20210531/yaroshenko-1734857529.html

Родные Ярошенко отправили Байдену письмо о помиловании

Родные Ярошенко отправили Байдену письмо о помиловании - РИА Новости, 31.05.2021

Родные Ярошенко отправили Байдену письмо о помиловании

Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, написали письмо о помиловании президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T04:11

2021-05-31T04:11

2021-05-31T04:11

россия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, написали письмо о помиловании президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, письмо отправлено из Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности.Он подчеркнул, что в "личном двустраничном послании в свободной форме" родные Ярошенко, "основываясь на гуманитарных соображениях", просят о его помиловании. За 11 лет в тюрьме Ярошенко всего дважды видел жену и дочь, уточнил адвокат. Ссылок на правовые акты письмо не содержит и отправлено из Ростова-на-Дону, где живет Виктория Ярошенко, на адреса Белого дома - резиденции Байдена в Вашингтоне, государственного департамента и посольства США в РФ.Как сказал Тарасов, справедливо наблюдение, что отправка письма совпала со скорым проведением встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вполне закономерно, есть предпосылки к тому, что эта тема будет подниматься в ходе встречи", - сказал адвокат.Он не стал предполагать, сколько будет идти письмо. "Оригинал письма отправляется из России", - сказал Тарасов, подтвердив, что близкие Ярошенко надеются на добрую волю Байдена.Тарасов добавил, что президент США может помиловать любого осужденного по обвинению в совершении федерального преступления. А вот просить досрочного освобождения Ярошенко не может, уточнил защитник.Юрист также добавил, что вопрос обмена Ярошенко на кого-либо в письме не поднимается.

https://ria.ru/20210111/yaroshenko-1592550819.html

https://ria.ru/20201230/yaroshenko-1591493819.html

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россия, энтони блинкен, константин ярошенко, джо байден, ростов-на-дону, сша, в мире