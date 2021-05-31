https://ria.ru/20210531/xiaomi-1734892904.html

Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут

Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут - РИА Новости, 31.05.2021

Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут

Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:39

2021-05-31T11:39

2021-05-31T13:56

наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере. Технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии