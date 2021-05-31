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Наука
https://ria.ru/20210531/xiaomi-1734892904.html
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут - РИА Новости, 31.05.2021
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут
Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:39
2021-05-31T13:56
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере. Технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.
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xiaomi inc, гаджеты, технологии

Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут

11:39 31.05.2021 (обновлено: 13:56 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере.
Технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.
Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.
О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.
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