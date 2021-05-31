https://ria.ru/20210531/xiaomi-1734892904.html
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут - РИА Новости, 31.05.2021
Xiaomi научила смартфон полностью заряжаться за восемь минут
Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:39
2021-05-31T11:39
2021-05-31T13:56
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится в официальном тизере. Технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5807da321e9e6632133030dc0846290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Китайская компания Xiaomi представила новую технологию быстрой зарядки. Устройство с ее поддержкой может быть заряжено за считанные минуты, говорится
в официальном тизере.
Технология HyperCharge получила проводной и беспроводной вариант. Первый с мощностью 200 Вт способен зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 8 минут до 100 процентов. К специальному блоку питания прилагается и провод, способный передавать высокое напряжение.
Работу беспроводного варианта, мощность которого достигла 120 Вт, продемонстрировали на специальной модификации смартфона Mi 11 Pro. До 50 процентов телефон зарядился за 7 минут, а на полную емкость ушло 15 минут.
О том, когда технология HyperCharge появится в серийных устройствах не сообщается. Разработчикам придется решить проблему чрезмерного нагрева смартфона в процессе быстрой зарядки, который отрицательно сказывается на ресурсе батарейки.