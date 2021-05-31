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Бывшего главного архитектора города Свободный осудили за взятку
Бывшего главного архитектора города Свободный осудили за взятку - РИА Новости, 31.05.2021
Бывшего главного архитектора города Свободный осудили за взятку
Экс-начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный Амурской области приговорен к четырем годам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T07:08
2021-05-31T07:08
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
свободный
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Экс-начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный Амурской области приговорен к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий при выдаче документов на несуществующее сооружение и взятку, сообщает СУ СК РФ по региону."Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ и частью 6 статьи 290 УК РФ осуждён к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,5 миллиона рублей", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.Уточняется, что осуждённый в 2017 году выдал местному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующего объекта, участок, на котором якобы находилось здание. Ранее также при участии экс-чиновника было незаконно отчужденно из муниципальной собственности, в действительности на этом месте находится котельная. За незаконные действия осуждённый получил от предпринимателя взятку – 1,3 миллиона рублей.Предпринимателя будут судить за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ)."По версии следствия, обвиняемый совместно со своим знакомым, используя подложные правоустанавливающие документы, через подкуп должностного лица местной администрации приобрели право собственности на здание котельной, принадлежащей муниципальному образованию, причинив ущерб городу на сумму около 7 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210526/sud-1733990003.html
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, свободный, происшествия

Бывшего главного архитектора города Свободный осудили за взятку

07:08 31.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая – РИА Новости. Экс-начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный Амурской области приговорен к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий при выдаче документов на несуществующее сооружение и взятку, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Бывший начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ и частью 6 статьи 290 УК РФ осуждён к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 2,5 миллиона рублей", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.
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Уточняется, что осуждённый в 2017 году выдал местному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующего объекта, участок, на котором якобы находилось здание. Ранее также при участии экс-чиновника было незаконно отчужденно из муниципальной собственности, в действительности на этом месте находится котельная. За незаконные действия осуждённый получил от предпринимателя взятку – 1,3 миллиона рублей.
Предпринимателя будут судить за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
"По версии следствия, обвиняемый совместно со своим знакомым, используя подложные правоустанавливающие документы, через подкуп должностного лица местной администрации приобрели право собственности на здание котельной, принадлежащей муниципальному образованию, причинив ущерб городу на сумму около 7 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьСвободныйПроисшествия
 
 
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