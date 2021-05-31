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Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД

Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД - РИА Новости, 31.05.2021

Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД

Никаких решений о том, возглавит ли президент РФ Владимир Путин список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил журналистам... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:39

2021-05-31T12:39

2021-05-31T12:39

россия

госдума рф

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Никаких решений о том, возглавит ли президент РФ Владимир Путин список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

россия

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россия, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика