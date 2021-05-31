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Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД - РИА Новости, 31.05.2021
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в ГД
Никаких решений о том, возглавит ли президент РФ Владимир Путин список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил журналистам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:39
2021-05-31T12:39
2021-05-31T12:39
россия
госдума рф
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Никаких решений о том, возглавит ли президент РФ Владимир Путин список "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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россия, госдума рф, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика