https://ria.ru/20210531/voyna-1734898670.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на Брянщине

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на Брянщине - РИА Новости, 31.05.2021

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на Брянщине

В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели массово казнили мирных жителей Брянска и соседних районов, не брезгуя никакими жестокостями: например,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:06

2021-05-31T12:06

2021-05-31T14:01

без срока давности

вторая мировая война (1939-1945)

брянский район

брянск

история

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели массово казнили мирных жителей Брянска и соседних районов, не брезгуя никакими жестокостями: например, детей травили овчарками, а младенцев подбрасывали в воздух и расстреливали. Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные управлением ФСБ по Брянской области.Среди этих материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, есть и акт, датированный 22 октября 1945 года и подписанный членами областной комиссии, устанавливавшей факты злодеяний немецких захватчиков. По данным комиссии, на тот момент было известно об убийстве 18 тысяч жителей Брянска и Брянского района.Захватив эти территории, нацисты сразу же начали массовые аресты и истребление стариков, женщин и детей. Так, например, на склонах оврага Верхний Судок нашли ямы с телами расстрелянных — только в одной из них насчитывалось три с половиной тысячи человек.В местности Лесные Cараи, в овраге Рoща в восточной части Брянска, в яме обнаружили 1215 тел, а в районе поселка Брянск-II, у дороги, ведущей в Карачев, — семь с половиной тысяч женщин и детей, преимущественно еврейского населения и цыган.При осмотре выявились факты "дикой расправы над мирным населением", писали члены комиссии."У большинства трупов челюсти перебиты тяжелыми предметами, на других — обнаружены разрывы полости рта до половины щеки и вырваны яблоки глаз, а также имелись трупы со следами удушения", — отмечалось в документе.Многочисленные свидетели рассказали, что нацисты ловили евреев, цыган и коммунистов, привязывали их к шестам на расстоянии до двух метров друг от друга и гнали на минные поля, где те взрывались на минах.Овчарки-убийцыЕще одним жестоким методом казни было затравливание собаками. В акте приводятся слова жительницы Брянска Зимаковой, которая стала свидетельницей расправы в августе 1942 года. По ее словам, она услышала стоны из грузовика, стоявшего на улице и охранявшегося гитлеровцами."Через некоторое время эти немцы выпустили из машины огромную собаку, которая была вся в крови. Эта собака рвала на части людей, находящихся в машине", — вспоминала Зимакова.Бывший заместитель бургомистра Брянска, некий Клавинский, на следствии рассказал, что в подвале железнодорожного клуба на станции Брянск-II спрятались от угона в немецкое рабство более ста человек."Когда немцы узнали, что там находятся люди, пустили в подвал собак-овчарок, которые загрызли значительное число детей, взрослых и стариков. Тех, кто пытался спастись бегством из подвала, немецкие солдаты расстреливали из автоматов", — вспоминал Клавинский.Дети, закопанные заживоВ акте приведены факты массового истребления мирных граждан и в других районах Брянской области."Для пыток, истязаний и расстрелов в городе Новозыбкове немецкие изверги специально приспособили двор поликлиники, где разместилось гестапо. В начале ноября 1941 года во дворе было вырыто несколько ям, в них сбрасывались замученные и расстрелянные женщины, старики и дети", — говорится в документе.При раскопках там нашли более тысячи тел — все с разбитыми черепами и пулевыми ранениями в затылок. "Судя по одежде, большинство жертв фашистского террора — крестьяне и интеллигенция", — отмечала комиссия.Люди, жившие рядом с поликлиникой, слышали по вечерам крики и звуки выстрелов. Одна из местных жительницы рассказала, что услышала крик ребенка: "Я боюсь, дядя!" — и следом выстрел.В районе Клинцов гитлеровцы убили и замучили десять тысяч человек. Грудных детей они били головой о деревья или одного о другого и бросали в яму. "Установлены факты, когда немецкие палачи подбрасывали над ямой грудных детей и на лету расстреливали", — говорится в акте.Работник сторожевой охраны швейной фабрики Борисенко рассказал, что нацисты заставили его вместе с другими закапывать расстрелянных евреев. "Одна мать крепко прижала к груди мальчика, но, пронзенная пулей, упала. Ребенок остался жив. Я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю и смеется. Потемнело у меня в глазах, я зашатался и упал", — вспоминал Борисенко.В документе также описывается, как в Погарском районе "немецкий палач Кайзер из отряда СС на глазах у матерей убивал грудных детей о каблук своего сапога". А в Мглинском районе c детьми поступали так: "Коренастый немец брал ребенка за ноги, с размаху ударял головой о березу, после чего труп бросал в яму".Иногда дети попадали в общую могилу еще живыми. "Из ямы слышны были ужасные вопли и стоны: "Мама, где ты?!" или "Пристрелите меня!" — рассказывали свидетели.Территории, которые сейчас входят в Брянскую область, оставались под немецкой оккупацией два года — с августа-октября 1941-го до начала октября 1943 года.

https://ria.ru/20210531/kontslager-1734893359.html

https://ria.ru/20210526/voronezh-1734289423.html

https://ria.ru/20210529/boepripasy-1734720289.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

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брянский район

брянск

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без срока давности, вторая мировая война (1939-1945), брянский район, брянск, история, общество