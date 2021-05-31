https://ria.ru/20210531/veyp-1734802695.html

Как курение вейпа влияет на здоровье

Как курение вейпа влияет на здоровье - РИА Новости, 31.05.2021

Как курение вейпа влияет на здоровье

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:01

никотин

американская кардиологическая ассоциация

вейпы

вейпинг

всемирный день без табака

эксперимент

медицина

инфографика

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Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как курение вейпа влияет на здоровье Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование. 2021-05-31T08:00 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никотин, американская кардиологическая ассоциация, вейпы, вейпинг, всемирный день без табака, эксперимент, медицина, видео, курение, здоровье