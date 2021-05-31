https://ria.ru/20210531/veyp-1734802695.html
Как курение вейпа влияет на здоровье
Как курение вейпа влияет на здоровье - РИА Новости, 31.05.2021
Как курение вейпа влияет на здоровье
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:00
2021-05-31T08:00
2021-05-31T08:01
никотин
американская кардиологическая ассоциация
вейпы
вейпинг
всемирный день без табака
эксперимент
медицина
инфографика
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Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как курение вейпа влияет на здоровье
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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никотин, американская кардиологическая ассоциация, вейпы, вейпинг, всемирный день без табака, эксперимент, медицина, видео, курение, здоровье
Как курение вейпа влияет на здоровье
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.
2021-05-31T08:00
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PT1M18S
Как курение вейпа влияет на здоровье
08:00 31.05.2021 (обновлено: 08:01 31.05.2021)
Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В последние годы курильщики часто отказываются от сигарет в пользу вейпов — электронных устройств, генерирующих пар с никотином и ароматическими добавками. Бытует мнение, что вдыхание этого пара наносит меньший вред здоровью, к тому же нет неприятного запаха. Американские ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как новый вид курения влияет на организм. Смотрите в видеоинфографике ria.ru, что показало исследование.
ИнфографикаНикотинАмериканская кардиологическая ассоциацияВейпыВейпингВсемирный день без табакаЭкспериментМедицинаКурениеЗдоровье