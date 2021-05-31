В Евросоюзе сообщили о задержках в поставках вакцин Johnson&Johnson
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mary Altaffer
БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Европейская комиссия подтверждает информацию о задержках в поставках вакцины против коронавируса Johnson&Johnson и выражает надежду, что в скором времени ситуация поправится, заявил представитель ЕК Стефан Кеерсмакер.
"Государства-члены были проинформированы про некоторые задержки с поставками вакцины Johnson&Johnson. Они выразили свое беспокойство по этому поводу. Как обычно в таких ситуациях, мы будем поддерживать контакты для гарантии поставок необходимых доз. Речь идет о временном сокращении, мы в скором времени рассчитываем, что поставки увеличатся", - сказал Кеерсмакер на пресс-конференции в Брюсселе.
Он также сообщил, что европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уже провел консультации с компанией по вопросам поставок вакцины.
В целом, европейский представитель отметил, что эта задержка в поставках не повлияет на реализацию поставленной цели – вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза к концу июля этого года.
"По данным, которыми мы располагаем, у нас будет достаточно доз вакцин для реализации поставленных целей", - сказал он.
На сегодняшний день в Евросоюзе используются четыре одобренные европейским регулятором вакцины западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.