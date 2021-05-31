https://ria.ru/20210531/vaktsiny-1734941177.html

В Евросоюзе сообщили о задержках в поставках вакцин Johnson&Johnson

В Евросоюзе сообщили о задержках в поставках вакцин Johnson&Johnson - РИА Новости, 31.05.2021

В Евросоюзе сообщили о задержках в поставках вакцин Johnson&Johnson

Европейская комиссия подтверждает информацию о задержках в поставках вакцины против коронавируса Johnson&Johnson и выражает надежду, что в скором времени... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:05

2021-05-31T15:05

2021-05-31T15:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Европейская комиссия подтверждает информацию о задержках в поставках вакцины против коронавируса Johnson&Johnson и выражает надежду, что в скором времени ситуация поправится, заявил представитель ЕК Стефан Кеерсмакер.Он также сообщил, что европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон уже провел консультации с компанией по вопросам поставок вакцины.В целом, европейский представитель отметил, что эта задержка в поставках не повлияет на реализацию поставленной цели – вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза к концу июля этого года."По данным, которыми мы располагаем, у нас будет достаточно доз вакцин для реализации поставленных целей", - сказал он.На сегодняшний день в Евросоюзе используются четыре одобренные европейским регулятором вакцины западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.

https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html

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2021

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, в мире