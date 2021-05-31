https://ria.ru/20210531/ustalost-1734859934.html
Названы причины хронической усталости
Названы причины хронической усталости - РИА Новости, 31.05.2021
Названы причины хронической усталости
Синдром хронической усталости может появиться у человека не только из-за отсутствия отдыха, но и из-за различных заболеваний. Об этом в беседе с "Пятым каналом" РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:45
2021-05-31T06:45
2021-05-31T10:16
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Синдром хронической усталости может появиться у человека не только из-за отсутствия отдыха, но и из-за различных заболеваний. Об этом в беседе с "Пятым каналом" предупредила врач-терапевт Тина Петровская.Одной из причин этого недуга может стать патология щитовидной железы. Кроме того, его провоцирует и недостаток витаминов в организме.Синдром хронической усталости также могут вызвать употребление алкоголя, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.Однако чаще всего, по словам Петровской, он возникает из-за психологических нарушений. Поэтому медик посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.Синдром хронической усталости – болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не проходящей даже после продолжительного отдыха.Комплексный подход является главным принципом лечения. К одним из важных условий выздоровления относятся также соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с лечащим врачом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/rabota-1599760818.html
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Синдром хронической усталости может появиться у человека не только из-за отсутствия отдыха, но и из-за различных заболеваний. Об этом в беседе с "Пятым каналом"
предупредила врач-терапевт Тина Петровская.
Одной из причин этого недуга может стать патология щитовидной железы. Кроме того, его провоцирует и недостаток витаминов в организме.
Синдром хронической усталости также могут вызвать употребление алкоголя, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность.
Однако чаще всего, по словам Петровской, он возникает из-за психологических нарушений. Поэтому медик посоветовала в такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.
Синдром хронической усталости – болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не проходящей даже после продолжительного отдыха.
Комплексный подход является главным принципом лечения. К одним из важных условий выздоровления относятся также соблюдение охранительного режима и постоянный контакт больного с лечащим врачом.