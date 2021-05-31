https://ria.ru/20210531/ukus-1734973239.html

Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях

Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях - РИА Новости, 31.05.2021

Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях

Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:20

2021-05-31T17:20

2021-05-31T20:11

рак

здоровье

великобритания

общество

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в комментарии Daily Mirror. Например, по словам врача, маленькие красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут на самом деле оказаться признаками рака кожи. При обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, он посоветовал обратиться к специалистам.Читателей газеты также предупредили и о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно. Среди них:

https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html

великобритания

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2021

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рак, здоровье, великобритания, общество, в мире