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Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях
Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях - РИА Новости, 31.05.2021
Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях
Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:20
2021-05-31T17:20
2021-05-31T20:11
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в комментарии Daily Mirror. Например, по словам врача, маленькие красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут на самом деле оказаться признаками рака кожи. При обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, он посоветовал обратиться к специалистам.Читателей газеты также предупредили и о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно. Среди них:
https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html
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рак, здоровье, великобритания, общество, в мире