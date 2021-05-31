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Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях
Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях - РИА Новости, 31.05.2021
Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях
Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:20
2021-05-31T20:11
рак
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в комментарии Daily Mirror. Например, по словам врача, маленькие красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут на самом деле оказаться признаками рака кожи. При обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, он посоветовал обратиться к специалистам.Читателей газеты также предупредили и о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно. Среди них:
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рак, здоровье, великобритания, общество, в мире

Врач назвал признаки рака кожи, которые можно обнаружить в домашних условиях

17:20 31.05.2021 (обновлено: 20:11 31.05.2021)
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiПроверка родинок
Проверка родинок - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые симптомы рака кожи на начальном этапе болезни можно обнаружить самостоятельно, рассмотрев свое тело в зеркале, рассказал британский врач Росс Перри в комментарии Daily Mirror.
Например, по словам врача, маленькие красные шишки на коже, которые легко принять за комариные укусы, могут на самом деле оказаться признаками рака кожи.
"Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель и с каждым днем будут постепенно уменьшаться", — объяснил медик.
При обнаружении незаживающих ран, вызывающих дискомфорт, он посоветовал обратиться к специалистам.
Читателей газеты также предупредили и о других признаках рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно. Среди них:
  • появление без причины растущих шрамов и болячек на теле;
  • высыпания на глазном веке;
  • темные пятна под ногтями;
  • образование бледных участков кожи на голове и шее.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 05:32
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
 
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