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Оппозиция в Раде призвала Киев вернуться к нейтральной внешней политике
Оппозиция в Раде призвала Киев вернуться к нейтральной внешней политике - РИА Новости, 31.05.2021
Оппозиция в Раде призвала Киев вернуться к нейтральной внешней политике
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что испорченные отношения с Белоруссией "вытащат много... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:12
2021-05-31T12:12
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
белоруссия
в мире
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КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что испорченные отношения с Белоруссией "вытащат много денег" из карманов жителей страны и призвал власти вернуться к нейтральной независимой внешней политике.Он обратил внимание на то, что при катастрофической ситуации в экономике страны Украина "умудрилась поссориться" со всеми соседями."Перед тем, как поссориться с Белоруссией, хоть кто-то просчитал, во сколько нашей экономике обойдется такое решение? Кто-то думал, сколько денег это решение вытащит из карманов украинцев? Умная власть подумала бы об этом в первую очередь… Партия ОПЗЖ предлагает власти задуматься и срочно начинать наводить порядок в стране по духу и букве закона, мы призываем власти услышать нас и вернуться к нейтральной независимой внешней политике", - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, белоруссия, в мире

Оппозиция в Раде призвала Киев вернуться к нейтральной внешней политике

12:12 31.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что испорченные отношения с Белоруссией "вытащат много денег" из карманов жителей страны и призвал власти вернуться к нейтральной независимой внешней политике.
Он обратил внимание на то, что при катастрофической ситуации в экономике страны Украина "умудрилась поссориться" со всеми соседями.
"Перед тем, как поссориться с Белоруссией, хоть кто-то просчитал, во сколько нашей экономике обойдется такое решение? Кто-то думал, сколько денег это решение вытащит из карманов украинцев? Умная власть подумала бы об этом в первую очередь… Партия ОПЗЖ предлагает власти задуматься и срочно начинать наводить порядок в стране по духу и букве закона, мы призываем власти услышать нас и вернуться к нейтральной независимой внешней политике", - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныБелоруссияВ мире
 
 
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