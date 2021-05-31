https://ria.ru/20210531/ukraina-1734853416.html
Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины - РИА Новости, 31.05.2021
Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:43
2021-05-31T00:43
2021-05-31T00:43
россия
черное море
министерство обороны сша
алексей пушков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_73e7bc2d2db401af2d24294918ae58c0.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Как пояснил парламентарий, ставка официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Это произойдет в том случае, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, добавил он.Пушков также отметил, что чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.Ранее Министерство обороны США сообщило, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".
https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155214/79/1552147953_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_841b743afa98444496ee141db36e10c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, министерство обороны сша, алексей пушков, украина