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Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины - РИА Новости, 31.05.2021
Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:43
2021-05-31T00:43
россия
черное море
министерство обороны сша
алексей пушков
украина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Как пояснил парламентарий, ставка официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Это произойдет в том случае, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, добавил он.Пушков также отметил, что чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.Ранее Министерство обороны США сообщило, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".
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россия, черное море, министерство обороны сша, алексей пушков, украина

Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины

00:43 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Как пояснил парламентарий, ставка официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Это произойдет в том случае, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, добавил он.
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"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
Пушков также отметил, что чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.
Ранее Министерство обороны США сообщило, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".
 
РоссияЧерное мореМинистерство обороны СШААлексей ПушковУкраина
 
 
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