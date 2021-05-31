https://ria.ru/20210531/ukraina-1734853416.html

Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины

Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины - РИА Новости, 31.05.2021

Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины

Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T00:43

2021-05-31T00:43

2021-05-31T00:43

россия

черное море

министерство обороны сша

алексей пушков

украина

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли "плохие новости", об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Как пояснил парламентарий, ставка официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Это произойдет в том случае, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, добавил он.Пушков также отметил, что чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.Ранее Министерство обороны США сообщило, что американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".

https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html

россия

черное море

украина

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россия, черное море, министерство обороны сша, алексей пушков, украина