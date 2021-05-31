https://ria.ru/20210531/ufsin-1734941478.html

Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве

Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 31.05.2021

Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве

Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-начальника управления ФСИН по Липецкой области, который обвинялся в покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:06

2021-05-31T15:06

2021-05-31T15:11

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 31 мая – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-начальника управления ФСИН по Липецкой области, который обвинялся в покушении на мошенничество, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника регионального УФСИН России, в ходе служебной проверки по факту полученной им в нерабочее время травмы использовал распорядительные полномочия для подтверждения выгодной ему версии", - говорится в сообщении.В частности, экс-начальник УФСИН выдал полученную им 9 марта 2013 года бытовую травму за служебную и получил 200 тысяч рублей в качестве страховых выплат. Оформив инвалидность, осенью 2018 года после увольнения со службы он обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца, так как суд не удовлетворил его исковые требования, информирует следствие.В отношении экс-начальник УФСИН было возбуждено дело о покушении на мошенничество."Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в сумме 300 тысяч рублей", - сообщает следствие.При этом, по данным Липецкого областного суда, бывший начальник УФСИН был оправдан по обвинению во взятке. В частности, как ранее информировал СК, экс-начальник УФСИН через своего заместителя в 2016 году получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. После этого с заводом были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений. Также суд оправдал экс-начальника УФСИН по обвинению в совершении мошенничества в сфере страхования и покушении на мошенничество в сфере страхования.

https://ria.ru/20210526/sud-1734246773.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, происшествия