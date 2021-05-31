https://ria.ru/20210531/ufsin-1734941478.html
Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве
Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 31.05.2021
Экс-глава липецкого УФСИН получил условный срок по делу о мошенничестве
Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-начальника управления ФСИН по Липецкой области, который обвинялся в покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:06
2021-05-31T15:06
2021-05-31T15:11
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ВОРОНЕЖ, 31 мая – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-начальника управления ФСИН по Липецкой области, который обвинялся в покушении на мошенничество, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону."Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника регионального УФСИН России, в ходе служебной проверки по факту полученной им в нерабочее время травмы использовал распорядительные полномочия для подтверждения выгодной ему версии", - говорится в сообщении.В частности, экс-начальник УФСИН выдал полученную им 9 марта 2013 года бытовую травму за служебную и получил 200 тысяч рублей в качестве страховых выплат. Оформив инвалидность, осенью 2018 года после увольнения со службы он обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца, так как суд не удовлетворил его исковые требования, информирует следствие.В отношении экс-начальник УФСИН было возбуждено дело о покушении на мошенничество."Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в сумме 300 тысяч рублей", - сообщает следствие.При этом, по данным Липецкого областного суда, бывший начальник УФСИН был оправдан по обвинению во взятке. В частности, как ранее информировал СК, экс-начальник УФСИН через своего заместителя в 2016 году получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. После этого с заводом были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений. Также суд оправдал экс-начальника УФСИН по обвинению в совершении мошенничества в сфере страхования и покушении на мошенничество в сфере страхования.
https://ria.ru/20210526/sud-1734246773.html
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 31 мая – РИА Новости.
Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-начальника управления ФСИН
по Липецкой области
, который обвинялся в покушении на мошенничество, сообщает в понедельник управление СК
РФ по региону.
"Следствием и судом установлено, что подсудимый, занимая должность начальника регионального УФСИН России
, в ходе служебной проверки по факту полученной им в нерабочее время травмы использовал распорядительные полномочия для подтверждения выгодной ему версии", - говорится в сообщении.
В частности, экс-начальник УФСИН выдал полученную им 9 марта 2013 года бытовую травму за служебную и получил 200 тысяч рублей в качестве страховых выплат. Оформив инвалидность, осенью 2018 года после увольнения со службы он обратился в суд и к работодателю за единовременной выплатой и страховкой в общем размере 2,6 миллиона рублей. Однако преступные действия не были доведены до конца, так как суд не удовлетворил его исковые требования, информирует следствие.
В отношении экс-начальник УФСИН было возбуждено дело о покушении на мошенничество.
"Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в сумме 300 тысяч рублей", - сообщает следствие.
При этом, по данным Липецкого областного суда, бывший начальник УФСИН был оправдан по обвинению во взятке. В частности, как ранее информировал СК, экс-начальник УФСИН через своего заместителя в 2016 году получил взятку в 1,5 миллиона рублей от директора Усманского завода растительных масел. После этого с заводом были заключены государственные контракты на поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений. Также суд оправдал экс-начальника УФСИН по обвинению в совершении мошенничества в сфере страхования и покушении на мошенничество в сфере страхования.