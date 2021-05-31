https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734973258.html

"Перспективный программист": что известно об убийстве семьи в Щелково

"Перспективный программист": что известно об убийстве семьи в Щелково - РИА Новости, 31.05.2021

"Перспективный программист": что известно об убийстве семьи в Щелково

Окровавленный нож, пустая бутылка из-под уксуса и запертая изнутри дверь — в истории гибели семьи из Подмосковья вопросов пока больше, чем ответов. По... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:00

2021-05-31T18:00

2021-05-31T18:07

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Окровавленный нож, пустая бутылка из-под уксуса и запертая изнутри дверь — в истории гибели семьи из Подмосковья вопросов пока больше, чем ответов. По предварительным данным следствия, 42-летний Фируз Еров расправился с женой и двумя дочерьми, а затем покончил с собой. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии."Примерный семьянин"Четыре тела — Фируза Ерова, его супруги Юлии и их дочерей 11 и 17 лет — обнаружили вечером 30 мая в одной из многоэтажек в подмосковном Щелково. Накануне родственники Еровых обратились в полицию — их насторожило, что те месяц не выходили на связь.Поскольку дверь была заперта, а на звонки никто не отвечал, замок взломали. Криминалисты сразу предположили: первыми от многочисленных ран погибли женщина и дети. Тут же лежал нож — орудие убийства. Смерть у всех наступила около месяца назад.Тело главы семейства находилось в соседней комнате рядом с пустой бутылкой из-под уксуса. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".Фируз познакомился с Юлией в Таджикистане. Поженились, вскоре родилась дочь. Спустя несколько лет Ерову предложили работу за рубежом — компания "Почта России" заинтересовалась перспективным таджикским программистом и пригласила его на вакансию в Волгоградскую область."В станице Кумылженской они прожили около пяти лет, — рассказывает РИА Новости знакомая семьи Оксана. — Юля работала администратором в местном магазине, муж занимался компьютерами. Все, кто его знал, отмечают, что Фируз действительно был хорошим специалистом".Юлия родила там второго ребенка. По словам знакомых, отец души на чаял в обеих девочках, а также очень трепетно относился к супруге — встречал ее после работы, дарил цветы, оказывал всяческие знаки внимания."Это действительно была дружная и крепкая семья, — уверена Оксана. — В доме всегда прибрано, одежда постирана, дети накормлены. Фируз был мягким и добрым, про таких говорят — и мухи не обидит. Я в шоке от того, что случилось"."Он бывает очень злым"Семь лет назад программисту предложили хорошую должность в Москве. В столице сняли квартиру, устроили девочек в школу. "Дина (имена всех несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) училась с нами с третьего класса, — говорит одноклассница младшей дочери Полина. — Получала только четверки и пятерки, веселая, общительная. Зимой ее перевели на домашнее обучение, вернуться собиралась в сентябре".К тому времени семья перебралась в Подмосковье — купили в Щелково квартиру в ипотеку. Юля занималась преимущественно домашними делами и воспитанием дочерей, Фируз работал."В последнее время Дина часто жаловалась на родителей, — вспоминает подруга девочки по школе Вера. — Говорила, что иногда "они могут быть очень злыми". Особенно отец. Как-то раз я общалась с ней по телефону и услышала его крики. Почему они ругались, не знаю. Двадцать пятого марта мы в последний раз списались с Диной в ВК. Больше она там не появлялась. Я еще подумала, что, наверное, сильно заняты ремонтом".Ставки на спортПо предварительным данным следствия, Еров в ходе очередной ссоры зарезал супругу, затем обеих дочерей и покончил с собой. Точную дату смерти предстоит установить судебным медикам. Знакомые семьи, впрочем, в эту версию не верят."Последний раз я общалась с Юлей полтора месяца назад, — уточняет Оксана. — Поинтересовалась у нее, не собираются ли возвращаться в Волгоградскую область. Юля ответила, что они с Фирузом даже не думают об этом, настолько все замечательно складывается. Да это было видно и по фотографиям, которые она публиковала в соцсетях: супруги посещали театры, выставки, много гуляли. Никогда бы не подумала, что у них проблемы".Следователи выясняют, почему никто из родственников не обратился в полицию сразу, когда Еровы перестали выходить на связь. Как отмечают знакомые, Юлия и Фируз тесно общались с родней в Таджикистане, причем с родителями созванивались чуть ли не каждый день.По показаниям одного из родственников, отношения в семье испортились из-за увлечения Фируза азартными играми — с некоторых пор он регулярно делал ставки на спорт и много проигрывал."Раньше этого не было, во всяком случае, пока Еровы жили в Волгоградской области, — добавляет Оксана. — Заработанные деньги Фируз нес в семью, все делал для дочерей, жил ради них".Игромания — очень опасный вид зависимости, быстро превращающий вполне адекватного и успешного человека в "наркомана", указывают специалисты. Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов поясняет, что сначала человеку просто интересно, потом он перестает себя контролировать — не замечает, сколько потратил времени и денег. Без игр начинается ломка.Зависимые люди обычно долго не признают проблему. Их близкие оплачивают долги под клятвенное обещание больше не играть. Но после периода воздержания все повторяется.

https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733017827.html

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, почта россии, москва, московская область (подмосковье), волгоградская область, происшествия