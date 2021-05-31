https://ria.ru/20210531/tunis-1734972932.html

Власти Туниса разъяснили условия въезда в страну для туристов

Власти Туниса разъяснили условия въезда в страну для туристов - РИА Новости, 31.05.2021

Власти Туниса разъяснили условия въезда в страну для туристов

Власти Туниса рассказали о правилах посещения страны для прибывающих иностранцев, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:28

2021-05-31T17:28

2021-05-31T17:28

вакцинация

туризм

коронавирус covid-19

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тунис (страна)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Туниса рассказали о правилах посещения страны для прибывающих иностранцев, сообщает АТОР.С 1 июня 2021 года от предоставления ПЦР-тестов на COVID-19 освобождены пассажиры, вакцинированные от коронавируса или переболевшие этой инфекцией не менее чем за шесть недель до прибытия. Ранее это условие было анонсировано только для прилетающих регулярными рейсами. Теперь под его действие попадают и те, кто направляется в страну на чартере. Эту информацию АТОР подтвердили в российском представительстве Тунисского национального офиса по туризму и в одной из принимающих компаний.Представители турбизнеса говорят, что пока остаются вопросы по конкретному типу справок и других документов, которые необходимо предъявить вакцинированным или переболевших путешественникам. Согласно обновленным протоколам, факт полной вакцинации или перенесенной инфекции должен быть подтвержден медицинским сертификатом с QR-кодом или справкой, выданной компетентными органами. Не ясно, может ли она быть на русском языке.Непривитым организованным туристам старше 12 лет по-прежнему при пересечении границы необходимо предъявить отрицательный результат анализа на COVID-19. Его нужно сделать не ранее чем за 72 часа до посадки.Самостоятельные путешественники-нерезиденты, не болевшие коронавирусом и не прошедшие курс вакцинации, обязаны пройти семидневный карантин в отеле.По прибытии некоторым пассажирам могут быть выборочно проведены экспресс-тесты. Путешественникам, у которых результат анализа окажется положительным, придется отправиться на изоляцию в специальный центр.

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)